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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
824
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1 хв

Потап засвітився з дружиною Каменських за кордоном і заінтригував зізнанням

Скандальний продюсер гастролює з дружиною.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Потап і Настя Каменських

Потап і Настя Каменських / © instagram.com/kamenskux

Репер і продюсер Потап возз'єднався з дружиною Настею Каменських за кордоном.

У своєму фотоблогу зірка повідомив, що разом з коханою він виступив на одній сцені за кордоном. Артист, який віднедавна називає себе Slavic Balagan, не став вдаватися в подробиці виступу, а лише зазначив, що все минуло на найвищому рівні. Тож щасливі музиканти й колективи попозували на спільному фото у сценічних нарядах.

Утім, у публікації все ж не обійшлося без інтриги фанів. Потап написав, що Каменських і Slavic мають "окрему історію". Проте чи це просто оригінальна згадка про їхній шлюб чи прихований анонс співпраці — поки загадка.

Потап і Настя Каменських з музичними колективами / © www.instagram.com/realpotap

Потап і Настя Каменських з музичними колективами / © www.instagram.com/realpotap

"Зустрілися якось на одному концерті: Даша Пінаколада, Славік Балаган, НК (вона ж Настя Каменських), Ксюша, Аделіна і Алмаз. Було весело, шумно і хітово. Концерт удався на всі 100%! Славік і НК — це окрема історія… але ми поки мовчимо!" — заінтригував репер.

Нагадаємо, нещодавно співак Фагот з "ТНМК" розповів, чому його 14-річний син повернувся з-за кордону до України під час війни.

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