Потап зі свічкою у руках здивував новою витівкою і нарвався на черговий хейт

Український репер і продюсер Олексій Потапенко, більш відомий як Потап, здивував новою витівкою, де зі свічником-ліхтарем у руках повідомив про дату прем'єри дуетного треку.

У своєму TikTok Потап показав відео, на якому у білій футболці йде з рушником на плечах, тримаючи величезний свічник з маленькою електронною свічкою всередині. Співак, озираючись довкола, розповів шанувальникам, коли очікувати його нової пісні, записаної у дуеті. За словами репера, ніхто ще не вгадав, хто цей артист чи артистка.

Намагаючись створити інтригу, Потап наприкінці відео з серйозним виразом обличчя вдає, ніби задмухує електронну свічку через скло свічника.

Потап вкотре нарвався на хейт напередодні виходу нової пісні

Втім, на тлі скандалу про відпочинок артиста в Дубаї, фанів ані трохи не зацікавила прем'єра треку. Не стримуючи себе вони жорстко розкритикували дії Потапа в коментарях.

Круто по гламурним ресторанам разом з руснею в Дубаї шоркатися?!

Поїхати в Дубаї, тусуватися з рососіянами, виставити в сторіз, що поїхав шукати допомогу Україні, будь ласка, не повертайся до України, знімай штани на Росії. Бо якого х*я мій тато та брат мають воювати, щоб ти багатів і літав в Дубаї?

Відписуюсь, і більше ніколи не бажаю бачити на українському медіа просторі!

Кожна його пісня і кожне його відео тягне на премію "Д*вбойоб року"

Потап / Фото: instagram.com/realpotap

Нагородивши співака щирою лайкою, підписники так і не отримали відповіді на власні запитання та пропозиції. Потап продовжує відмовчуватися.

Нагадаємо, український артист Потап нещодавно засвітився у колі росіян в ОАЕ. Під час відпочинку він спостерігав за приготуванням м'яса відомим шеф-кухарем світу в компанії учасника російського гурту "Иванушки International". Олексій Потапенко досі ніяк це не прокоментував.

Читайте також: