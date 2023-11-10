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Потап зі свічкою у руках здивував новою витівкою і нарвався на черговий хейт

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
1410
Час на прочитання
2 хв
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Потап зі свічкою у руках здивував новою витівкою і нарвався на черговий хейт

Потап

Співак продовжує ігнорувати закиди стосовно нещодавнього відпочинку у Дубаї.

Український репер і продюсер Олексій Потапенко, більш відомий як Потап, здивував новою витівкою, де зі свічником-ліхтарем у руках повідомив про дату прем'єри дуетного треку.

У своєму TikTok Потап показав відео, на якому у білій футболці йде з рушником на плечах, тримаючи величезний свічник з маленькою електронною свічкою всередині. Співак, озираючись довкола, розповів шанувальникам, коли очікувати його нової пісні, записаної у дуеті. За словами репера, ніхто ще не вгадав, хто цей артист чи артистка.

Намагаючись створити інтригу, Потап наприкінці відео з серйозним виразом обличчя вдає, ніби задмухує електронну свічку через скло свічника.

Потап вкотре нарвався на хейт напередодні виходу нової пісні

Потап вкотре нарвався на хейт напередодні виходу нової пісні

Втім, на тлі скандалу про відпочинок артиста в Дубаї, фанів ані трохи не зацікавила прем'єра треку. Не стримуючи себе вони жорстко розкритикували дії Потапа в коментарях.

  • Круто по гламурним ресторанам разом з руснею в Дубаї шоркатися?!
  • Поїхати в Дубаї, тусуватися з рососіянами, виставити в сторіз, що поїхав шукати допомогу Україні, будь ласка, не повертайся до України, знімай штани на Росії. Бо якого х*я мій тато та брат мають воювати, щоб ти багатів і літав в Дубаї?
  • Відписуюсь, і більше ніколи не бажаю бачити на українському медіа просторі!
  • Кожна його пісня і кожне його відео тягне на премію "Д*вбойоб року"
Потап / © instagram.com/realpotap
Потап / Фото: instagram.com/realpotap

Нагородивши співака щирою лайкою, підписники так і не отримали відповіді на власні запитання та пропозиції. Потап продовжує відмовчуватися.

Нагадаємо, український артист Потап нещодавно засвітився у колі росіян в ОАЕ. Під час відпочинку він спостерігав за приготуванням м'яса відомим шеф-кухарем світу в компанії учасника російського гурту "Иванушки International". Олексій Потапенко досі ніяк це не прокоментував.

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Дата публікації
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