Потап зізнався, чи заздрить, що його підопічна DOROFEEVA більш популярна, ніж він

Кліпи Наді збирають більше переглядів, ніж сольні відео артиста.

Відомий український артист та продюсер Олексій Потапенко, він же Потап, зізнався, чи не заздрить, що його підопічна DOROFEEVA більш популярна, ніж він.

Так, репер нещодавно випустив новий сольний альбом. Втім, кліпи Наді збирають значно більше переглядів. У відповідь на це артист зазначив у програмі "Світське життя", що це не викликає у нього внутрішнього змагання. Втім, раніше це б точно його зачепило б.

"Кохання мене дуже змінило, раніше я був іншою людиною, раніше я б змагався з усіма, навіть з сином в інтерв'ю. Але зараз я зрозумів, що коли ти віддаєш артистам, коли ти робиш їх зірками, вони це дуже відчувають, вони відкриваються більше і ти стаєш крутішим в цей момент. Тобі не важко дати їм бути першими в усьому, хай в неї буде більше кліпів, ніж у мене і вони будуть найкращими", – зауважив зірка.

Потап додав, що згодом команда планує зібрати НСК "Олімпійський" із сольним шоу Дорофєєвої. Продюсер зазначив, що Надя, як ракета і у неї все вдасться.

Нагадаємо, днями DOROFEEVA відіграла перший сольний концерт у Києві. Артистка виконала свої хіти та потішила глядачів сюрпризами.

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