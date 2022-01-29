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Потап зізнався, чим завершився конфлікт з Тіною Кароль після його жарту

Потап зізнався, чим завершився конфлікт з Тіною Кароль після його жарту

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Потап зізнався, чим завершився конфлікт з Тіною Кароль після його жарту

Репер особисто перепросив у колеги.

Відомий український продюсер та тренер шоу "Голос країни-12" Потап розповів, чим завершився конфлікт із зірковою колегою, співачкою Тіною Кароль після його жарту.

Так, минулого року на фестивалі Atlas Weekend гурт MOZGI покепкував з виконавиці. В інтерв'ю Muzvar ПТП сказав: "Ми не знаємо, хто це". Інші учасники колективу підхопили, почавши римувати ім'я Тіни Кароль з "карантином", "Буратіно" і "Кароль Тіна".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by MUZVAR (@muzvar.ua)

Саму артистку цей жарт не потішив і в сторіс вона написала: "Амнезія? Чому соромно мені? Назва гурту повна протилежність дійсності".

© instagram.com/tina_karol
instagram.com/tina_karol

Тепер у програмі "Неймовірна правда про зірок" репер розповів, що особисто перепрошував у Тіни за жарт.

"Як можна забути, хто така Тіна Кароль?! Це те саме, що забути, хто такий Ісус Христос. Це просто такий жарт був. Знову невдалий. Мені довелося перепрошувати особисто. Перепросив, так", – поділився він.

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