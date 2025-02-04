Потап зізнався, чому під час війни оселився в Барселоні та який бізнес там відкрив

Репер та продюсер Потап зізнався, чому під час повномасштабної війни в Україні оселився за кордоном та чим наразі там займається.

Виконавець перебуває в Барселоні, а до України повертатися не квапиться. Артист говорить, що йому подобається транспортна розв'язка, у нього там чимало друзів, а також іспанське місто надихає його на творчість.

"Це благословенне місце. Тут поєднується море, музика, культура, прекрасний аеропорт. Звідси дуже легко дістатися куди завгодно. Барселона – місто творчих людей, тому саме тут, друзі, я живу", - говорить в Instagram артист.

Потап

Окрім того, Потап також планує розвивати кар'єру за кордоном та навіть відкрив у Барселоні бізнес. Виявляється, вже пів року працює компанія Mozgi Group, яку артист перейменував на Mozgi International. До речі, артист планує відкрити офіси не лише в Барселоні, а й у Маямі та Лондоні.

"Тут багато професійної роботи, і вже як пів року ми офіційно відкрили офіс у Барселоні, так що Mozgi Group стала Mozgi International", - говорить виконавець.

Зазначимо, Потап не приховує, що орієнтується на закордонний ринок. Зокрема, репер почав вести блог англійською мовою, а також називається "європейським артистом". Нещодавно музикант змінив сценічне ім'я та випустив трек Trumpumpum.

Читайте також: