Потап зізнався, чому виступає без Каменських за кордоном і виконує їхні спільні пісні

Репер та продюсер Потап прокоментував свою творчість за кордоном і чому не з'являється на концертах з дружиною Настею Каменських.

Як зізнається шоумен, його дует з Каменських закінчився вже багато років тому. Тож зараз він гастролює сам з колишніми хітами, які він писав не лише для дуету Потап і Настя, але й інших колективів. І зазначив, що водночас презентує новий проєкт. До слова, попри хейт українців його нового сценічного амплуа Slavic Balagan, Потап переконаний, що його "тепло сприйняли" у Європі.

Потап і Настя Каменських / Фото: instagram.com/realpotap

"Ми з Настею закінчили співати разом понад сім років тому. Тут у Таллінні я в рамках туру з найкращими хітами. Це пісні, які я написав за 20 років для різних проєктів: Потап і Настя, "Время и Стекло", "Мозги" і до того ж я презентував новий проєкт Slavic Balagan. Він, до речі, був дуже тепло прийнятий і я зрозумів, що він сподобається не лише естонцям, а й усім жителям країн Балтії", - розповів Потап в інтерв'ю естонському виданню limon.

Нагадаємо, нещодавно репера Потапа в новому амплуа заскочили за розвагами зі "слов'янською кралею" на сонячному узбережжі.

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