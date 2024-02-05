Потап зізнався, як він впливає на "міжнародну мережу" і де перебуває зараз

Артист розповів про мету своїх закордонних поїздок і зіткнувся з хейтом.

Репер та продюсер Потап зізнався, що летить до Туреччини та приголомшив фанів заявою про мету своєї кар'єри.

У своєму фотоблогу артист оприлюднив світлину з борту літака. Під нею він написав, що летить до Стамбулу. І зазначив, що планує стати міжнародним продюсером і прагне "розширювати території". Зокрема, він летить знімати кліпи зіркам. При цьому написав, що на його думку, Стамбул є "чудовим фоном для творчих зусиль".

"Розширюю території, будую міжнародну корпорацію шоубізнесу! Лечу до Стамбула на знімання нових відеокліпів! Я як продюсер завжди йду до нових можливостей та розширення горизонтів. Моя мета – побудувати квітучу міжнародну мережу в світі шоубізнесу", – написав Потап.

Потап / Фото: instagram.com/realpotap

Цікаво, що у коментарях такі слова про "слід в глобальній історії індустрії розваг" підтримали деякі закордонні продюсери. А ось українці у коментарях не стрималися від чергової хвилі хейту репера:

Українською мовою вже розучився писати

Англiйську версiю chat gpt писав?

Потапе, час уже вирішити, з якої ви планети

Однак, деякі юзери все ж засудили критику Потапа та закликали його не звертати уваги на гнівні коментарі й продовжувати свою справу.

Нагадаємо, раніше Потап зробив неоднозначний допис, у якому публічно попросив вибачення. Спантеличені фани розцінили слова репера, як звернення до Насті Каменських.