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Потап зізнався, хто з російських зірок йому телефонував у перші дні війни: "Плакав і вибачався за всю країну"

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Потап зізнався, хто з російських зірок йому телефонував у перші дні війни: "Плакав і вибачався за всю країну"

Фото: instagram.com/realpotap

Репер, продюсер і тренер "Голосу країни-12" Потап розповів, чи телефонував йому хтось з російських знаменитостей у перший день повномасштабної війни.

Потап, який разом із Настею Каменських до 2014-го року був топовим артистом у Росії, не приховує – розмовляв із деякими колегами-сусідами, йдеться у програмі ЖВЛ.

Втім, чути його захотіли одиниці. Потап зізнався, що з початком повномасштабного вторгнення РФ до України, йому зателефонував російський шоумен Іван Ургант. Він просив вибачення і плакав:

"Мені на початку війни подзвонив Іван Ургант, який плакав, і в трубку казав: "Вибачте нас. Це один із людей, яких переживав, що він вибачався за всю країну", - сказав продюсер.

Іван Ургант / © facebook.com/urgantcom
Іван Ургант / Фото: facebook.com/urgantcom

До речі, не так давно Потап розповідав, що йому також писав дехто з російських зірок, родом з Одеси. Втім ця людина дуже просила продюсера не називати його ім'я:

"Деякі мені написали після Бучі, не буду називати хто, вони дуже просили. Вони українці, одесити, він каже: "Я одесит". Я кажу: "Який ти одесит, якщо по Одесі стріляють, а ти мовчиш, а ти в Дубаях викладаєш ікру? Ну, хоча б це не роби. Якщо ти одесит, підтримай свою країну", - ділився тоді Потап.

Ексклюзивно для ЖВЛ Потап розповів, куди він зник

Ексклюзивно для ЖВЛ Потап розповів, куди він зник

Нагадаємо, що раніше Потап розповів як на початку війни його дружина, співачка Настя Каменських телефонувала всім артистам, які працюють у рф з українським паспортом. Зокрема, артистка мала розмову з Ані Лорак.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1709
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