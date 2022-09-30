Потап зізнався, хто з російських зірок йому телефонував у перші дні війни: "Плакав і вибачався за всю країну"

Репер, продюсер і тренер "Голосу країни-12" Потап розповів, чи телефонував йому хтось з російських знаменитостей у перший день повномасштабної війни.

Потап, який разом із Настею Каменських до 2014-го року був топовим артистом у Росії, не приховує – розмовляв із деякими колегами-сусідами, йдеться у програмі ЖВЛ.

Втім, чути його захотіли одиниці. Потап зізнався, що з початком повномасштабного вторгнення РФ до України, йому зателефонував російський шоумен Іван Ургант. Він просив вибачення і плакав:

"Мені на початку війни подзвонив Іван Ургант, який плакав, і в трубку казав: "Вибачте нас. Це один із людей, яких переживав, що він вибачався за всю країну", - сказав продюсер.

Іван Ургант / Фото: facebook.com/urgantcom

До речі, не так давно Потап розповідав, що йому також писав дехто з російських зірок, родом з Одеси. Втім ця людина дуже просила продюсера не називати його ім'я:

"Деякі мені написали після Бучі, не буду називати хто, вони дуже просили. Вони українці, одесити, він каже: "Я одесит". Я кажу: "Який ти одесит, якщо по Одесі стріляють, а ти мовчиш, а ти в Дубаях викладаєш ікру? Ну, хоча б це не роби. Якщо ти одесит, підтримай свою країну", - ділився тоді Потап.

Ексклюзивно для ЖВЛ Потап розповів, куди він зник

Нагадаємо, що раніше Потап розповів як на початку війни його дружина, співачка Настя Каменських телефонувала всім артистам, які працюють у рф з українським паспортом. Зокрема, артистка мала розмову з Ані Лорак.

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