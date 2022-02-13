Потап зізнався, коли їхній дует з Настею Каменських знову повернеться на сцену

Потап зізнався, коли їхній дует з Настею Каменських знову повернеться на сцену

Також Потап заспівав з учасницею трек "На районе".

Дивувати тренерів своїм виступом на "Голос країни-12" прийшла жителька міста Умань – Юля Штоля.

Дівчина працює в ресторані, там вона виконує пісні. Втім, співачка нарешті наважилася вийти із зони комфорту. Вона прийшла на "Голос країни", аби показати свій талант.

"Я працюю там близько трьох років. Коли виступають якісь зірки, можна подивитися, як працюють команди їхні. Я дуже люблю свою роботу, але хочеться розвиватися, хочеться робити кроки на зустріч до своєї мрії. Хочеться змінити щось у своєму житті", - поділилася Юля.

Юля на сцені шоу заспівала пісню LP - When We're High та розвернула одразу чотири крісла. Загалом, дівчина обрала команду ПТП.

До речі, дівчина разом зі своїм тренером заспівала пісню дуету "Потап і Настя" - "На районе". Так, дівчина завжди мріяла побувати в ролі Насті, тому репер здійснив мрію Юлі.

А Потап, своєю чергою, зізнався, що колись дует "Потап і Настя" таки повернуться, але це буде згодом.

"У своєму жанрі ми вже все виграли. І ми з Настею для того, щоб розвиватися музично, вирішили, що ми не закриємо дует, а ми повернемося вже тоді, коли у нас буде знову ця енергія, коли ми захочемо повернутися", - прокоментував Потап.

Читайте також: