Потап зізнався, що через Настю Каменських розтоптав стелю машини папараці

Це сталося, коли пара ретельно приховувала стосунки.

Український репер та продюсер Потап не приховує, що Настя Каменських змінила його життя і він безмежно закоханий та щасливий.

Однак про свої стосунки пара заговорила лише 2019-го, у той же день вони відгуляли пишне весілля. До цього моменту свій роман зірки ретельно приховували. Як зізнався Потап програмі "ЖВЛ", всюдисущі папараці неодноразово намагалися їх вистежити і одного разу реперу увірвався терпець.

"Вони так задовбали нас, що ми двома машинами заблокували папараці. Я заліз на машину, згори розтоптав їм усю стелю машини. Трошки їх пригальмував! Але приватне життя хотілося б залишити приватним", - поділився продюсер.

Настя Каменських і Потап / instagram.com/kamenskux

Окрім того Потап розповів, що за свою дружину йому ще довелося повоювати з іншими знаменитими чоловіками.

"Вона взагалі така дівчина, красива, що я знаю мінімум 20 супер-зірок, яких я міг би назвати, але мені дуже незручно перед ними, бо в них є жінки, і все… які дуже-дуже хотіли Настю. В будь-якому сенсі. Як жінку, як коханку, як дружину. І щоб стати чоловіком Насті, треба було стати крутішим за всіх!" – поділився Потап.

Настя Каменських / instagram.com/kamenskux

Він додав, що аби завоювати Настю, він "ставав крутішим за всіх".

"Треба добиватися свою жінку! З кимось з них я зустрічався! Вони не сказали їй, як шалено вони її кохають! А я сказав!" – пояснив артист.

Нагадаємо, раніше Потап заявив, що хоче чотирьох дітей від Каменських, та розсекретив, хто у їхній сім'ї більше заробляє. Зірка також поділився, що поза сценою він зовсім інша людина та охарактеризував себе домашнього.

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