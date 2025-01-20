Потап змінив сценічне ім'я і неоднозначно висловився про Україну

Український репер та продюсер Потап, який нещодавно оголосив про повернення на сцену, змінив імідж.

Віднедавна репер зарекомендував себе як Slavic Balagan. На своїй новій сторінці в Instagram артист трохи розповів про себе в новому амплуа. І поміж тим він заявив, що вважає себе "старшим братом зі Східної Європи". Не оминув Slavic і свого коріння, зазначивши, що "там, звідки він родом, немає костюмів, правил, політики й зарплат". У майбутньому зірка пообіцяв розважати людей, щоб "забути всі ті нікчемні формальності Заходу".

Потап / Фото: instagram.com/realpotap

"Це я, Slavic Balagan, ваш улюблений старший брат зі Східної Європи! Я тут, щоб змусити вас сміятися і забути всі ті нікчемні формальності Заходу, які стають на заваді справжньому щастю! Костюми, правила, політика, зарплати – там, звідки я родом, у нас такого немає. Особливо зарплат. І все ж, ми щасливі. Ще багато чого попереду!" – написав Потап від імені Slavic Balagan.

Нагадаємо, нещодавно Потап неочікувано заговорив про свої візити до України під час війни. Продюсер зізнався, коли знову приїде на Батьківщину.

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