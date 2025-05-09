Потап зробив заяву про свою еміграцію і виправдався за російськомовні пісні: "Я не виїхав з України"

Потап

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Репер і продюсер Потап розповів про своє життя під час війни в Україні.

Як відомо, зірка з початком повномасштабного вторгнення почав все більше світитися за кордоном. Там він взяв новий псевдонім Slavic Balagan і почав відкривати різноманітні бізнеси, зокрема й ресторанний. Утім, Потап доволі рідко каже, в якій країні він насправді живе. Але все ж неочікувано заявив, що не вважає себе емігрантом. Продюсер пояснив, що постійні роз'їзди були його рутиною вже близько 20 років. До того ж, за його словами, він не відірвався від українського контексту.

"Я все життя за свої 20 років кар'єри здебільшого по півроку проводив за кордоном, а зараз просто більше. Тому всередині себе я нікуди не виїхав з України. Я не маю відчуття, що я залишив батьківщину і емігрував. Я в повній зв'язці зі своєю жовто-блакитною культурою та своєю країною", - зазначив Потап в інтерв'ю LSM+.

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Потап / © instagram.com/realpotap

Артист також виправдався за свій російськомовний репертуар. Виконавець, який досі виконує свої хіти російською, видав, що це "його історія" й він співає для "російськомовної аудиторії". Потап під час геноциду українців зазначив, що не вбачає у своїй російській мові та піснях жодного злочину. І тут же додав, що насправді не відхрещується від української мови та вільно нею володіє.

"Ті пісні, які я виконую російською мовою, були нею написані для російськомовної аудиторії. І зараз величезна кількість російськомовних за межами РФ та України. Це моя історія. Я все життя намагаюся відповідати на запитання тією мовою, якою мені їх ставлять. І якби ти звертався до мене українською мовою, то я б відповідав нею. А те, що цією темою маніпулюють, то що робити, такі часи", - пояснив свою позицію продюсер.

Нагадаємо, нещодавно Настя Каменських неочікувано назвала свого чоловіка Потапа "колишнім" і публічно звернулася до нього.