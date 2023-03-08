Потап звернувся до Насті Каменських і показав, як вітав її з 8 Березня: "Моя квіточка"

Сама артистка не стала показувати, як чоловік її вітав.

Репер та продюсер Потап у Міжнародний жіночий день звернувся до своєї дружини, співачки Насті Каменських.

Під час повномасштабного вторгнення подружжя звело до мінімуму спільний контент, тож поява Насті на сторінці Потапа в Instagram викликала справжній фурор серед підписників репера.

У фотоблогу артист розмістив фото, на якому усміхнена Каменських зображена з величезним букетом із червоних троянд.

Настя Каменських / Фото: instagram.com/realpotap

"Я хочу привітати всіх сильних і найкращих, вільних і непереможних жінок України, зі святом 8 Березня, і особливо свою квіточку Настю", - коротко підписав фотографію Потап.

Своєю чергою шанувальники пари висловили радість стосовно того, що чутки про те, що вони розійшлися, виявилися лише чутками: "Все, все нормально, вони разом, можна видихнути", "яка вона гарненька", "такий вигляд має справжнє кохання".

Цікаво, що сама Настя Каменських не стала показувати фанам, як її привітав Потап. Одні прихильники артистки вважають, що таким чином вона тримає інтригу стосовно їхніх стосунків, інші ж упевнені – Настя зараз зосереджена на допомозі Україні і вважає вияв романтики не на часі.

Нагадаємо, сама Настя Каменських перебуває у благодійному турі на підтримку України. Так, нещодавно артистка в дуеті з легендарною польською співачкою Kayah заспівала на благодійному заході на підтримку України в роковини початку повномасштабної війни на G2 Арені в Польщі.

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