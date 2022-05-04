Потап зворушливо привітав Настю Каменських з 35-річчям: "Ти, як Україна, можеш все"

Репер та продюсер Потап чуттєво привітав дружину, співачку Настю Каменських з днем народження.

Сьогодні, 4 травня, знаменитість святкує 35-річний ювілей. З цієї нагоди на сторінці в Instagram Потап розмістив неймовірно гарне фото Насті Каменських і супроводив його зворушливим текстом.

"Моя найкрасивіша жінка в усьому світі! Я кохаю тебе, я обожнюю тебе, я співаю тебе! Я так пишаюсь тобою, твоєю силою і неймовірною красою! Ти, як Україна, можеш все! Ти для мене не просто діамантовий витвір мистецтва, ти моя мрія, мій партер, моя підтримка, мій друг, моя пісня!" – написав Потап у фотоблогу.

instagram.com/realpotap

Також він розповів про важливу місію, яку його дружина виконує у такі важкі для України часи:

"Для нас усіх ти стала символом нашої країни на міжнародній сцені, стала янголом миру, який несе прапор свободи, рупором народу і я став ще більше тобою пишатись! Здається, що для тебе можливо усе, тому що все, що ти робиш, в усьому, в чому ти береш участь, ти прикрашаєш своєю вродою і талантом! Я безмежно вдячний долі, що вона подарувала мені тебе", - додав репер та продюсер.

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