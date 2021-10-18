Потап зворушливо привітав Настю Каменських з річницею розпису

Пара офіційно стала подружжям 18 жовтня.

В українського зіркового подружжя Потапа та Насті Каменських свято.

Як стало відомо, 18 жовтня співачка та продюсер розписалися. Про це написав репер на своїй сторінці в Instagram. Олексій Потапенко розмістив миле фото з коханою, яке вони зробили на тлі їхнього прикрашеного будинку. Також знаменитість ніжно привітав обраницю.

Потап і Настя Каменських / instagram.com/realpotap

"Цього дня ми святкуємо річницю розпису. Кохаю тебе, моє жабенятко! Ти неймовірна дружина і дизайнерка нашого життя", – написав ПТП.

Зі свого боку, Настя заінтригувала, що з нагоди річниці чоловік везе її до іншої країни. Ймовірно, мова йде про поїздку до Дубаї, про яку Потап говорив раніше.

У коментарях прихильники привітали пару і побажали нескінченного кохання та натхнення.

Зауважимо, Потап і Настя Каменських гучно відсвяткували весілля 23 травня 2019 року. Закохані, які ретельно приховували свій роман, влаштували розкішну весільну церемонію в одному з ресторанів за Києвом. В жовтні пара таємно розписалася.

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