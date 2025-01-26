Потапа заскочили з плакатом і чарками просто на площі за кордоном – де він зараз і чим займається

Український репер та продюсер Потап, який нещодавно змінив сценічне ім'я, засвітився за кордоном.

У Мережі українець Андрій, який зараз проживає в Іспанії, показав Потапа на свіжих кадрах. На відео продюсер у яскравому спортивному костюмі стоїть посеред площі Валенсії з дивакуватим плакатом у руках, на якому написано "Slavic Degustation", що в перекладі українською звучить як "слов'янська дегустація".

Крім того, поблизу нього стояв ще один чоловік у костюмі та капелюсі, який часто з'являється на відео з продюсером. Напарник тримає у руках чарки з напоями, які, ймовірно, пропонувалися для дегустації іноземцям. Перед артистами також видніється величезна сумка в клітинку з написом "Slavic Balagan". Як відомо, саме так віднедавна називає себе Потап.

Потап у Валенсії

Вочевидь, таким перформансом у центрі Валенсії репер вирішив привернути до себе та нового амплуа увагу закордонної аудиторії. Помітно, що деякі перехожі таки зупиняються та фотографують зірку. Утім, українці у коментарях під публікацією були не такими прихильними до поведінки Потапа:

Так і запишемо, до Валенсії не їхати

Потап вже попрошайка?

Гроші колядує, ніхто не кидає, це не мільйони в Україні заробляти, там ти нікому не потрібен

Крінжап якийсь

Думає, що комусь він треба в Європі

Нагадаємо, нещодавно скандальний Потап вперше заявив про візити України та чому тут не залишається під час війни.

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