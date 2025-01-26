Потапа заскочили з плакатом і чарками просто на площі за кордоном – де він зараз і чим займається

Артист усіляко прославляє новий проєкт.
Український репер та продюсер Потап, який нещодавно змінив сценічне ім'я, засвітився за кордоном.
У Мережі українець Андрій, який зараз проживає в Іспанії, показав Потапа на свіжих кадрах. На відео продюсер у яскравому спортивному костюмі стоїть посеред площі Валенсії з дивакуватим плакатом у руках, на якому написано "Slavic Degustation", що в перекладі українською звучить як "слов'янська дегустація".
Крім того, поблизу нього стояв ще один чоловік у костюмі та капелюсі, який часто з'являється на відео з продюсером. Напарник тримає у руках чарки з напоями, які, ймовірно, пропонувалися для дегустації іноземцям. Перед артистами також видніється величезна сумка в клітинку з написом "Slavic Balagan". Як відомо, саме так віднедавна називає себе Потап.
Вочевидь, таким перформансом у центрі Валенсії репер вирішив привернути до себе та нового амплуа увагу закордонної аудиторії. Помітно, що деякі перехожі таки зупиняються та фотографують зірку. Утім, українці у коментарях під публікацією були не такими прихильними до поведінки Потапа:
- Так і запишемо, до Валенсії не їхати
- Потап вже попрошайка?
- Гроші колядує, ніхто не кидає, це не мільйони в Україні заробляти, там ти нікому не потрібен
- Крінжап якийсь
- Думає, що комусь він треба в Європі
Нагадаємо, нещодавно скандальний Потап вперше заявив про візити України та чому тут не залишається під час війни.
Читайте також:
- На фронті трагічно загинув відомий кінорежисер Станіслав Притула
- 21-річний син Джолі та Пітта врізався в авто на електровелосипеді і став винуватцем ДТП в Голлівуді
- Дорофєєва привітала доньку чоловіка з 9-річчям і показала її кумедний подарунок