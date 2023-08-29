Потерпіла у ДТП з Квітковою звинуватила блогерку в брехні та заявила, що вона спричинила аварію

Потерпіла дівчина у ДТП з відомою блогеркою Дашею Квітковою розповіла свою версію, що сталося.

У своєму Instagram дівчина, на ім'я Лілія Адаменко, яка була в Tesla, стверджує, що саме Квіткова була винуватицею аварії. Блогерка нібито 27 серпня о 14:00 біля метро Академмістечко проїхала на червоний колір світлофора. Тим часом вони на Tesla саме почали рух, адже засвітився зелений колір. Квіткова ж врізалася в їхню автівку.

"О 14:00 Lexus влетів у нас, виїхавши на червоний колір. Насправді, Porsche, який їхав з нами з правого боку, можливо, врятував нам життя, зсунувши удар із дверей водія до крила машини. Дітей в авто не було. Ми з Валом, у сусідній машині - пара (дівчина та хлопець) і ця блогерка. Є камери, є свідки. Тут вже відкрито кримінальну справу, бо, на жаль, все ж є постраждала та це зафіксовано", - прокоментувала Лілія.

Даша Квіткова потрапила в ДТП / Фото: із соцмереж

Постраждала розповіла, що одразу на місце ДТП приїхала знайома адвокатка Квіткової. Вона нібито почала переконувати учасників аварії, що блогерка не була винуватицею. Також Лілія стверджує, що захисники Квіткової забороняли їй робити відео та фото.

Даша Квіткова потрапила в ДТП / Фото: із соцмереж

"Мені не сподобався тон знайомої адвокатки цієї блогерки, яка почала натякати, що це ми вже перевищили швидкість. Хоча це неможливо у цьому випадку, бо ми проїхали метрів 20 від старту. Одразу налетіли її захисники, що я не маю права знімати винуватицю ДТП. Два чоловіки, які усе за неї говорили та вирішували", - стверджує Лілія.

Даша Квіткова потрапила в ДТП / Фото: із соцмереж

Нагадаємо, 27 серпня Даша Квіткова потрапила в серйозну ДТП. Наступного дня блогерка вийшла на зв'язок та розповіла, що сталося. За її словами, коли вона їхала до подруги до пологового будинку, на перехресті у неї врізалося дві автіки. Знаменитість говорила, що всі учасники почуваються добре, окрім пасажирки Porsche. Даша говорить, що вона почала вимагати у неї гроші. Однак наразі блогерка чекає на результат медичного обстеження. Якщо травми підтвердяться, то вона готова компенсувати лікування.

Даша Квіткова потрапила в ДТП / Фото: tsn.ua

Тим часом Лілія Адаменко відреагувала на слова блогерки. Постраждала зазначила, що вони не могли врізатися в автівку Даші, бо насправді це вона проїхала на червоний.

"Брехня пішла. Вже не вона, а в неї в'їхали. Але ні слова, що вона на червоний їхала", - прокоментувала Лілія.

Даша Квіткова потрапила в ДТП / Фото: із соцмереж

Однак, чи справді Даша Квіткова винна у ДТП, чи ні – це вирішуватиме лише суд.

Блогерка Даша Квіткова потрапила в аварію з потерпілими на елітному авто

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