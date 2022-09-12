Потужна промова про захисників та повен зал глядачів: як минули концерти Kalush Orchestra в Іспанії

Перед тим, як вирушити до туру Північною Америкою, який розпочнеться вже у жовтні, український гурт Kalush Orchestra виступи в Іспанії.

Днями український колектив, переможець конкурсу "Євробачення-2022" Kalush Orchestra дав два концерти в Іспанії.

Зокрема, музиканти 8 вересня виступили у Барселоні, а 9 вересня – у Мадриді. Концерти артистів минув просто неймовірно. Квитки на обидві події вже були розкуплені ще за декілька днів до приїзду Kalush Orchestra до Іспанії.

Kalush Orchestra

"Наша місія - показати всій Європі, всьому світу, що насправді відбувається в Україні. Це повідомлення - достукатися до сердець людей, щоб вони побачили, що війна - це некрасиво, вона забирає життя людей, і ніхто не хоче цього бачити у своїй країні", - зазначив лідер колективу Олег Псюк у розмові з іспанськими журналістами.

Kalush Orchestra

До речі, концерт у Мадриді здивував приємною несподіванкою. На виступ музикантів завітали українські захисники, які нині перебувають на реабілітації у Іспанії.

Тож, аби виразити свою шану та подякую військовим ЗСУ, Псюк вимовив потужну промову. Він зазначив, що нині багато українських захисників перебувають у російському полоні. Тож про військових варто пам'ятати та якомога швидше врятувати їх.

Kalush Orchestra

"Сьогодні багато наших українських захисників перебувають у полоні російських окупантів, і одне з наших найголовніших завдань - зробити так, щоб про них пам'ятали, чули і якомога швидше їх вдалося повернути додому. Ми раді, що наші пісні зараз допомагають підняти бойовий дух нашим захисникам. Співати для них сьогодні - дуже відповідально", - промовив Олег.

Kalush Orchestra

Зазначимо, від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну гурт Kalush Orchestra активно підтримує українську армію: збирає кошти на автівки для ЗСУ та на реабілітацію військових після тяжких боїв. Після перемоги на "Євробаченні-2022" музиканти продали свій кубок з конкурсу на аукціоні для потреб бійців, а 24 серпня організували благодійну акцію. Впродовж доби вони просили шанувальників надсилати по 24 гривні для реабілітації захисників "Азовсталі". Гурту вдалося зібрати п'ять мільйонів гривень, які вже наступного дня передали на лікування військових.

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