"Потяг у 31 грудня": у Мережі з'явився перший офіційний трейлер комедії

Творці найтеплішої комедії року "Потяг у 31 грудня" представили офіційний трейлер.

Так, вже 1 січня стрічка стане доступною у кінотеатрах України. На екрані можна буде побачити зірковий склад акторів українського кіно, серед яких Станіслав Боклан, Катерина Кузнєцова, Юрій Горбунов, Лілія Ребрик і багато інших.

До слова, під час знімань команда стикалася з низкою перешкод. За словами продюсерів, найбільший виклик під час роботи полягав у зніманнях в обмеженому просторі одного вагона. Ускладнювала завдання і погода, адже команді треба було показати засніжену зиму, коли за вікном +24.

"Найбільший виклик полягав у тому, щоб зняти фільм у маленькому просторі одного вагона. До того ж показати засніжену зиму, коли надворі +24. Ми залучили професіоналів, які створювали для нас штучний сніг, який падав з неба, був на потязі, на різних поверхнях, на землі, на одязі та волоссі акторів. А ще ми мали забезпечити новорічну ілюмінацію. Можете собі уявити, як непросто влітку задекорувати великі майданчики! Наші художники встановили величезну ялинку в центральному холі залізничного вокзалу, повністю імітувавши новорічну ніч, тоді як пасажири навколо ходили у шортах", - ділиться продюсерка Зоя Сошенко.

Водночас акторка Лілія Ребрик наголошує, що українці дійсно зможуть поринути у зимову казку й відчути душевну атмосферу.

"Це дійсно романтична, тепла комедія, яка подарує глядачам ті емоції, яких зараз так бракує. Мені здається, в цій стрічці є все для цього, навіть діти народжуються. Мене особливо вразив сніг посеред літа. Коли ми знімали, було дуже спекотно, і тут ми приходимо на перон, де стоїть наш потяг, весь засніжений, і це 31 грудня", — пригадує Ребрик.

За сюжетом потяг "Київ – Львів" у новорічну ніч зупиняється посеред засніженого поля. За іронією долі пасажири змушені не тільки мати справу з форс-мажором, а ще й мають порозумітися одне з одним. У таку пригоду потрапляють досвідчений провідник, працівники вагона-ресторану, наречена-втікачка, бухгалтер-інтроверт, вагітна жінка, яка от-от має народжувати, сором'язливий хлопець і зірка одного з найуспішніших медичних серіалів. Неочікувані обставини не залишать героям святкової історії іншого варіанту, крім як вийти з власної зони комфорту назустріч диву. І все це під саундтреки українських зірок, таких як Klavdia Petrivna, YAKTAK та багато інших.

Їх об'єднає експрес "Київ-Львів"! У столиці знімають новорічну комедію

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