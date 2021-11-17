Повернення Дімопулос та Мішиної: яким буде півфінал "Танців з зірками"

Повернення Дімопулос та Мішиної: яким буде півфінал "Танців з зірками"

Переможці минулих сезонів знову вийдуть на паркет шоу.

Вже цієї неділі о 21:00 на телеканалі 1+1 відбудеться півфінал головного танцювального шоу країни "Танці з зірками".

На дванадцятому тижні актор Артур Логай та Анна Кареліна, олімпійська чемпіонка Ольга Харлан та Дмитро Дікусар, актор Костянтин Войтенко та Роксоляна Маланчук будуть змагатися за вихід у суперфінал.

Цієї неділі учасники танцюватимуть разом із переможцями минулих сезонів. Так, Артур Логай та Анна Кареліна танцюватимуть разом із переможницею третього сезону, акторкою Ксенією Мішиною.

Артур Логай та Анна Кареліна / пресслужба каналу "1+1"

Костянтин Войтенко та Роксоляна Маланчук вийдуть на паркет разом із переможцем другого сезону Ігорем Ласточкіним. А Ольга Харлан та Дмитро Дікусар станцюють разом із переможницею минулого сезону Сантою Дімопулос.

Костянтин Войтенко та Роксоляна Маланчук / пресслужба каналу "1+1"

Ольга Харлан та Дмитро Дікусар / пресслужба каналу "1+1"

Цікаво, що вперше в історії українських "Танців з зірками" другий танець для пар обиратимуть їхні конкуренти з поміж запропонованих стилів латиноамериканської програми.

Зустрічатиме пари на балконі телеведуча Марія Єфросиніна.

Цього ефіру глядачі зможуть проголосувати на офіційній сторінці шоу в Instagram, чи хочуть побачити наступного сезону на паркеті "Танців з зірками" Дашу Астаф'єву. Співачка танцюватиме разом із Антоном Нестерком, який цього сезону виходив на паркет із Джамалою.

пресслужба каналу "1+1"

Тривають продажі квитків на прямі ефіри п'ятого сезону "Танців із зірками". Кожен охочий може стати свідком грандіозної події і потрапити на головний танцювальний паркет країни, щоб розділити з улюбленими зірками емоції від участі в шоу. Квитки можна придбати на прямі ефіри та генеральні прогони. Крім того, можна відчути себе суддею проєкту та подивитись генеральний прогон ефіру із зіркового крісла.

Вхід до павільйону можливий за наявністю негативного тесту на COVID-19, отриманого не пізніше 72 годин до ефіру, чи сертифікату вакцинації.

Проголосувати за пари можна за допомогою SMS, телефонних дзвінків та за допомогою додатку. Загалом з одного номеру можна надіслати 50 SMS та здійснити 50 дзвінків за улюблену пару. Також можна надіслати 7 суперголосів у застосунку 1+1 video та КИЇВСТАР ТБ. 1 суперголос дорівнює 7 звичайним SMS.

Дивіться "Танці з зірками" щонеділі о 21:00 на телеканалі 1+1.

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