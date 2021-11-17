Повернення до Гоґвортсу: у 2022 році вийде ретроспективний епізод "Гаррі Поттера"

Повернення до Гоґвортсу: у 2022 році вийде ретроспективний епізод "Гаррі Поттера"

Прем'єра фільму відбудеться вже 1 січня 2022 року.

1 січня 2022 року на стрімінгу HBO Max вийде спеціальний ретроспективний епізод з усіма ключовими акторами поттеріани та режисером Крісом Коламбусом.

Трейлер відео з'явився у YouTube HBO.

Новорічний випуск буде присвячений 20-річчю першого фільму із серії.

Актори згадають роботу над фільмами, розкажуть цікаві історії зі знімального майданчика та розкажуть про те, де починалася магія.

Повідомляється, що у спецвипуску візьмуть участь:

Деніел Редкліфф (Гаррі Поттер);

Емма Вотсон (Герміона Ґрейнджер);

Руперт Грінт (Рон Візлі);

Роббі Колтрейн (Рубеус Геґрід);

Ральф Файнс (Лорд Волдеморт);

Гарі Олдман (Сіріус Блек);

Хелена Бонем Картер (Белатриса Лестрейндж);

Меттью Льюїс (Невіл Лонґботом);

Том Фелтон (Драко Мелфой);

Імельда Стонтон (Долорес Амбридж);

Джеймс Фелпс (Фред Візлі);

Олівер Фелпс (Джордж Візлі);

Марк Вільямс (Артур Візлі);

Бонні Райт (Джинні Візлі);

Альфред Енок (Дін Томас);

Еванна Лінч (Луна Лавґуд).

Нагадаємо, що раніше актриса "Гаррі Поттера" розповіла про булінг під час знімання.

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