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Повернення до Гоґвортсу: у 2022 році вийде ретроспективний епізод "Гаррі Поттера"

Повернення до Гоґвортсу: у 2022 році вийде ретроспективний епізод "Гаррі Поттера"

everythingisnew.pt

Прем'єра фільму відбудеться вже 1 січня 2022 року.

1 січня 2022 року на стрімінгу HBO Max вийде спеціальний ретроспективний епізод з усіма ключовими акторами поттеріани та режисером Крісом Коламбусом.

Трейлер відео з'явився у YouTube HBO.

Новорічний випуск буде присвячений 20-річчю першого фільму із серії.

Актори згадають роботу над фільмами, розкажуть цікаві історії зі знімального майданчика та розкажуть про те, де починалася магія.

Повідомляється, що у спецвипуску візьмуть участь:

  • Деніел Редкліфф (Гаррі Поттер);
  • Емма Вотсон (Герміона Ґрейнджер);
  • Руперт Грінт (Рон Візлі);
  • Роббі Колтрейн (Рубеус Геґрід);
  • Ральф Файнс (Лорд Волдеморт);
  • Гарі Олдман (Сіріус Блек);
  • Хелена Бонем Картер (Белатриса Лестрейндж);
  • Меттью Льюїс (Невіл Лонґботом);
  • Том Фелтон (Драко Мелфой);
  • Імельда Стонтон (Долорес Амбридж);
  • Джеймс Фелпс (Фред Візлі);
  • Олівер Фелпс (Джордж Візлі);
  • Марк Вільямс (Артур Візлі);
  • Бонні Райт (Джинні Візлі);
  • Альфред Енок (Дін Томас);
  • Еванна Лінч (Луна Лавґуд).

Нагадаємо, що раніше актриса "Гаррі Поттера" розповіла про булінг під час знімання.

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