Повернення до Гоґвортсу: у 2022 році вийде ретроспективний епізод "Гаррі Поттера"

Прем'єра фільму відбудеться вже 1 січня 2022 року.
1 січня 2022 року на стрімінгу HBO Max вийде спеціальний ретроспективний епізод з усіма ключовими акторами поттеріани та режисером Крісом Коламбусом.
Трейлер відео з'явився у YouTube HBO.
Новорічний випуск буде присвячений 20-річчю першого фільму із серії.
Актори згадають роботу над фільмами, розкажуть цікаві історії зі знімального майданчика та розкажуть про те, де починалася магія.
Повідомляється, що у спецвипуску візьмуть участь:
- Деніел Редкліфф (Гаррі Поттер);
- Емма Вотсон (Герміона Ґрейнджер);
- Руперт Грінт (Рон Візлі);
- Роббі Колтрейн (Рубеус Геґрід);
- Ральф Файнс (Лорд Волдеморт);
- Гарі Олдман (Сіріус Блек);
- Хелена Бонем Картер (Белатриса Лестрейндж);
- Меттью Льюїс (Невіл Лонґботом);
- Том Фелтон (Драко Мелфой);
- Імельда Стонтон (Долорес Амбридж);
- Джеймс Фелпс (Фред Візлі);
- Олівер Фелпс (Джордж Візлі);
- Марк Вільямс (Артур Візлі);
- Бонні Райт (Джинні Візлі);
- Альфред Енок (Дін Томас);
- Еванна Лінч (Луна Лавґуд).
Нагадаємо, що раніше актриса "Гаррі Поттера" розповіла про булінг під час знімання.
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