Повернення до Гоґвортсу: вийшов офіційний трейлер "Гаррі Поттера"

Новий епізод зняли на честь 20-річчя знаменитого фільму.

Канал HBO Max забезпечив новорічним настроєм прихильників "поттеріани".

Так, у Мережі нарешті з'явився довгоочікуваний трейлер ретроспективного епізоду "Гаррі Поттера". Його створили на честь 20-річчя виходу першого фільму знаменитої кіносаги - "Гаррі Поттер та філософський камінь".

До слова, у ретроспективному епізоді знялися всі актори, котрі зіграли головні ролі у попередніх частинах фільму. Вони розкажуть історію створення картини "Гаррі Поттер та філософський камінь".

Зазначимо, прем'єра стрічки відбудеться 1 січня 2022 року. Нову картину, яка отримала назву "Повернення до Гоґвортсу", продюсує кінокомпанія Warner Bros. Саме вона створила всі попередні частини знаменитої кіносаги.

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