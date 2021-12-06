Повернення до Гоґвортсу: вийшов перший тизер ретроспективного епізоду "Гаррі Поттера"

Повернення до Гоґвортсу: вийшов перший тизер ретроспективного епізоду "Гаррі Поттера"

Прем'єра фільму відбудеться вже 1 січня 2022 року.

Канал HBO Max потішив прихильників поттеріани приємно звісткою.

Так, у Мережі з'явився перший тизер ретроспективного епізоду "Гаррі Поттера". Його створили на честь 20-річчя виходу першого фільму знаменитої кіносаги - "Гаррі Поттер та філософський камінь".

Стрічка отримала назву "Гаррі Поттер: Повернення до Гоґвортсу". У новій картині покажуть улюблених персонажів поттеріани: Гаррі Поттера, Герміону Ґрейнджер, Рона Візлі, Сіріуса Блека, Белатрису Лестрейндж, Драко Мелфоя та інших.

До слова, у новому тизері герої франшизи отримують листи із запрошенням до Гоґвортсу.

Зазначимо, прем'єра стрічки відбудеться 1 січня 2022 року. Нову картину "Повернення до Гоґвортсу", як і всі попередні, продюсує кінокомпанія Warner Bros.

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