Повернення до магічного світу: з'явився трейлер до фільму "Фантастичні звірі: таємниці Дамблдора"

Прем'єра в Україні — 14 квітня 2022 року.

У Мережі з'явився перший повний трейлер до фільму "Фантастичні звірі: таємниці Дамблдора".

У ньому професор Албус Дамблдор, якого грає Джуд Лоу, розуміє, що могутній Темний чарівник Ґеллерт Ґріндельвальд докладає усіх зусиль, щоб захопити контроль над магічним світом. Не в змозі зупинити його самотужки, Дамблдор доручає магіозоологу Ньюту Скамандеру очолити безстрашну команду чарівників, чарівниць і одного хороброго маґлівського пекаря. Разом вони вирушають у небезпечну місію, під час якої на них чекають зустрічі зі старими і новими звірами. Також на шляху вони зіштовхнуться із послідовниками Ґріндельвальда, легіон яких невпинно збільшується. Ставки ростуть, і постає лише одне питання: як довго Дамблдор залишатиметься осторонь?

"Фантастичні звірі: таємниці Дамблдора" — це американсько-британське фентезі режисера Девіда Єйтса на основі сценарію британської письменниці Джоан Роулінг за співавторством сценариста Стіва Кловза. Кінокартина є приквелом серії фільмів про Гаррі Поттера і третьою частиною серії фільмів "Фантастичні звірі". Загалом їх має бути п'ять.

Остаточна дата прем'єри — 8 квітня у Великій Британії та 15 квітня у США. Прем'єра в Україні — 14 квітня 2022 року.

У листопаді 2020 стало відомо, що на прохання студії Warner Bros. Джонні Депп припинить свою участь в проєкті через судові розгляди і скандал, що виник навколо його персони після звинувачень в сімейному насильстві. А вже 25 листопада була підтверджена інформація про те, що роль головного антагоніста серії Ґелерта Ґріндельвальда виконає данський актор Мадс Міккельсен.

Нагадаємо, що у 2022 році вийде ретроспективний епізод "Гаррі Поттера".

Читайте також: