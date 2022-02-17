"Голос країни-12": Тіна Кароль неочікувано з'явиться на сцені проєкту

Що доведе Потапа до сліз і кого прийде підтримати гурт Kalush - дізнаєтеся вже цієї неділі.

Вже у неділю, 20 лютого, о 21:00 на телеканалі 1+1 вийде новий епізод головного музичного шоу "Голос країни-12". Цьогоріч проєкт відбувається під гаслом "Так звучить твоя країна".

У п'ятому випуску на головну вокальну сцену країни вийде 32-річна авторка пісень та виконавиця Катерина Офліян. Декілька років тому дівчина переїхала до Києва. Щоб заробити на життя, підробляла написанням рекламних джинглів для радіо і їй це напрочуд вдавалося. Згодом вона відчула у собі сили до написання пісень.

Катерина Офліян і Тіна Кароль / пресслужба каналу "1+1"

Перші свої роботи вона самостійно надсилала українським артистам і врешті решт її помітили. Наразі її треки співають популярні артисти, такі як KAZKA, Тіна Кароль та інші, а трек її авторства звучить у серіалі "Моя улюблена Страшко". Дівчина прийшла на проєкт, щоб нарешті вийти з тіні артистів і довести собі, що вона варта бути почутою.

На сцені "Голосу країни" Катерина виконає свій авторський трек "Найти своїх", який написала для Тіни Кароль. Несподіванкою для усіх стане поява особисто Тіни Кароль, яка прийшла підтримати учасницю. Окрім того, це буде їхня перша зустріч, оскільки до цього Катерина і Тіна спілкувались виключно у Мережі.

Як Тіна Кароль відреагує на виконання Каті та за кого з тренерів вболіває цього сезону – дивіться вже цієї неділі о 21:00.

Також на сцену "Голосу країни" вийде 27-річний Нарек Амірян з Вірменії. Декілька місяців тому він вперше побачив відео "Голосу країни" на YouTube і без вагання подав заявку на кастинг. Нарек не має вокальної освіти, а у Вірменії працює хірургом. Учасник зізнався, що хоче навчитися професійно співати, проте залишати хірургію не планує.

Нарек Амірян / пресслужба каналу "1+1"

"Я співаю на операціях і усі вони після цього завершуються успішно. Одна пацієнтка сказала, що коли вона побачить, як я співаю на "Голосі країни", то вона обов'язково вилікується. Мене дивляться вдома, колеги, сім'я, мій маленький син, тому хочеться виступити дуже гідно", - поділився Нарек.

Нарек Амірян / пресслужба каналу "1+1"

На сліпих прослуховуваннях учасник заспіває пісню Luciano Pavarotti "Nessun dorma". Чи вдасться йому повернути хоча б одне тренерське крісло – глядачі дізнаються вже незабаром.

Вийде на головну сцену країни і 18-річна Карина Столаба. Співачка була учасницею "Голосу.Діти-5" у команді "Время и Стекло" та зуміла дійти до фіналу. Через три роки дівчина вирішила ще раз спробувати свої сили вже у "Голосі країни".

Карина Столаба / пресслужба каналу "1+1"

"Я вирішила зробити цей дорослий крок. І мені здається, що зараз у мене є шанс стати кимось більше, ніж просто дівчинкою з "Голосу.Діти", - прокоментувала Карина.

Карина Столаба / пресслужба каналу "1+1"

Свого часу, після участі у шоу, тренерка Надя Дорофєєва разом зі своїм чоловіком Володимиром Дантесом зробили учасниці музичний подарунок у вигляді музичного курсу в британській літній школі-пансіоні. Як зізнається співачка, там вона почала шукати своє звучання та написала першу авторську пісню. Проте, чи зможе DOROFEEVA впізнати свою колишню учасницю – глядачі дізнаються 20 лютого.

У п'ятому епізоді тренери будуть ще прискіпливіше обирати учасників у свою команду та настійливо боротися за тих, хто почув звук заповітної червоної кнопки. Що доведе Потапа до сліз та кого з учасників на сцену "Голосу країни" прийдуть підтримати фаворити Нацвідбору на "Євробачення"-2022, гурт Kalush – стане відомо вже незабаром.

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