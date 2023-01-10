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Повінь у Каліфорнії: Еллен Дедженерес показала, як стихія вирує просто поруч з її будинком

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
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Повінь у Каліфорнії: Еллен Дедженерес показала, як стихія вирує просто поруч з її будинком

Фото: Getty Images

Під загрозою опинилися будинки й інших знаменитостей.

Американська телеведуча Еллен Дедженерес поділилася шокуючими кадрами, як просто поруч з її будинком у Монтесіто вирує стихія. 

На відео, яке зірка опублікувала у своєму Twitter, видно, як невеличка річка біля дому Дедженерес вийшла з берегів.

"Цей струмок поряд з нашим будинком ніколи не тече, ніколи. Його висота, напевно, близько дев'яти футів (приблизно 3 метри - ред.), і він збирається піднятися ще на два фути (приблизно 60 сантиметрів - ред.)", - повідомила телеведуча. 

У зв'язку з небезпекою Еллен приєдналася до влади штату та закликала усіх мешканців району евакуюватися. 

"Монтесіто перебуває під обов'язковою евакуацією. Ми знаходимося на пагорбі, тому нас попросили сховатися на місці. Будь ласка, залишайтесь у безпеці", - сказала Дедженерес. 

У епіцентрі стихійного лиха також опинилися будинки інших зірок. У тому ж районі проживає Опра Вінфрі, а також принц Гаррі з Меган Маркл. 

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Дата публікації
Перегляди
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