Повінь у Каліфорнії: Еллен Дедженерес показала, як стихія вирує просто поруч з її будинком

Американська телеведуча Еллен Дедженерес поділилася шокуючими кадрами, як просто поруч з її будинком у Монтесіто вирує стихія.

На відео, яке зірка опублікувала у своєму Twitter, видно, як невеличка річка біля дому Дедженерес вийшла з берегів.

"Цей струмок поряд з нашим будинком ніколи не тече, ніколи. Його висота, напевно, близько дев'яти футів (приблизно 3 метри - ред.), і він збирається піднятися ще на два фути (приблизно 60 сантиметрів - ред.)", - повідомила телеведуча.

Montecito is under mandatory evacuation. We are on higher ground so they asked us to shelter in place. Please stay safe everyone. pic.twitter.com/7dv5wfNSzG — Ellen DeGeneres (@EllenDeGeneres) January 9, 2023

У зв'язку з небезпекою Еллен приєдналася до влади штату та закликала усіх мешканців району евакуюватися.

"Монтесіто перебуває під обов'язковою евакуацією. Ми знаходимося на пагорбі, тому нас попросили сховатися на місці. Будь ласка, залишайтесь у безпеці", - сказала Дедженерес.

У епіцентрі стихійного лиха також опинилися будинки інших зірок. У тому ж районі проживає Опра Вінфрі, а також принц Гаррі з Меган Маркл.

Читайте також: