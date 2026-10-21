"Повір мені, це тільки початок": Дантес звернувся до Світоліної після розлучення та критики в Мережі

Еліна Світоліна та Володимир Дантес / © Колаж ТСН.ua

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Українська тенісистка Еліна Світоліна отримала підтримку від співака Володимира Дантеса після оголошення про розлучення з французьким тенісистом Гаелем Монфісом.

Спортсменка намагалася пояснити причини непростого рішення, однак її відвертість викликала нову хвилю обговорень. У соцмережах почали звинувачувати Світоліну в тому, що її чоловік завершив професійну кар’єру. Інші користувачі припустили, що розрив став для Монфіса додатковим ударом після прощання з великим тенісом. Водночас під час своєї прощальної промови він наголошував на важливій ролі дружини у своєму житті. Тоді Еліна не стримувала сліз. Тепер же її особисте рішення стало приводом для нових дискусій, у яких не всі виявилися достатньо делікатними.

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Після чергових спроб пояснити свою позицію тенісистка опублікувала короткий допис у Threads. На нього відреагував Володимир Дантес, який також пережив публічний розрив стосунків. Співак вирішив підтримати Еліну лаконічним, але промовистим коментарем.

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«Повір мені, це тільки початок», — написав він.

Допис Еліни Світоліної / © скриншот

Реакція Дантеса, схоже, натякає на те, що після гучного розставання на людину може чекати ще чимало випробувань — від чужих припущень до безпідставних звинувачень. Водночас українські користувачі Threads активно підтримали Світоліну та нагадали, що її особисте життя не має ставати предметом публічного осуду.

Інші коментатори ділилися теплими словами на адресу спортсменки, дякували їй за представлення України на міжнародній арені та бажали сил у непростий період. Дехто також звернув увагу на різницю між реакціями української та іноземної аудиторій. На думку користувачів, люди, які не пережили українського досвіду війни, не завжди можуть зрозуміти контекст і почуття, про які говорить тенісистка.

Зазначимо, Еліна Світоліна повідомила про розлучення з Гаелем Монфісом, із яким перебувала у шлюбі від 2021 року. Пара виховує доньку Скай. Згодом спортсменка вирішила докладніше висловитися про своє рішення, пояснивши, що навколо їхніх стосунків виникло чимало здогадок. Тим часом реакція на її слова показала, наскільки складно публічним людям зберегти особисті межі, коли їхні сімейні рішення стають темою для обговорення тисяч незнайомців.

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Гаель Монфіс та Еліна Світоліна / © Associated Press

Нагадаємо, нещодавно Еліна Світоліна вступилася за колишнього чоловіка-француза після розриву й пояснила своє рішення.

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