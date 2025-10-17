ТСН у соціальних мережах

Повністю гола українська акторка красномовно відповіла на критику її вільних стосунків з чоловіком

Вікторія Маремуха відреагувала на гейт промовистим віршем.

Валерія Сулима
Вікторія Маремуха

Вікторія Маремуха / © instagram.com/vicky_mare

Українська блогерка, акторка та модель Вікторія Маремуха красномовно відповіла на критику її вільних стосунків із чоловіком-французом Луї.

Знаменитість не приховує, що вони з коханим можуть мати романи на боці. Однак такий формат стосунків розуміють далеко не всі, тож, очікувано, що Вікторія після таких відвертостей стикається з критикою. Користувачі не розуміли, як це в шлюбі не дотримуватися моногамії. Тож, акторці почали дорікати, що в неї, мовляв, низька самооцінка і вона не поважає себе.

Вікторія Маремуха не стала мовчати, а відповіла на критику промовистим віршем. Артистка дала зрозуміти, що це її життя, і вона обирає, як саме його прожити.

Вікторія Маремуха / © instagram.com/vicky_mare

Вікторія Маремуха / © instagram.com/vicky_mare

Як це життя мені прожити?
Усі ж знають краще — та не я.
Ким бути, що мені робити,
Кого й за що любити, з ким не дружити,
На кого трачу свій я час дарма.

Дозвольте лиш одне питання:
Коли вже трапиться якась біда?
Чи хтось із вас на поміч прийде
Так само, як поради роздава?

А ось тоді коли мене не стане,
Хто з вас згадає про моє ім'я?
Чи хто порадить, як це звично,
Як має виглядати моя надгробная плита.

Свій допис Вікторія Маремуха доповнила чуттєвими фото, на яких постає повністю оголеною з зібраним волоссям.  На кадрах знаменитість продемонструвала свою неабияк струнку та підтягнуту фігуру.

Вікторія Маремуха / © instagram.com/vicky_mare

Вікторія Маремуха / © instagram.com/vicky_mare

Нагадаємо, Вікторія Маремуха перебуває у вільних стосунках із чоловіком-французом. Це значить, що вони можуть мати романи на боці. Нещодавно актора зізналась, як обирає собі коханців.

