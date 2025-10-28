Повністю гола Маша Єфросиніна похизувалася стрункою фігурою та зробила важливу заяву

Маша Єфросиніна / © instagram.com/mashaefrosinina

Українська телеведуча Маша Єфросиніна зворушила підписників щирими словами про силу та крихкість людини у складні часи.

Серію ніжних фото знаменитість опублікувала у себе в Instagram. 46-річна зірка опублікувала чуттєві світлини, де вона задумливо позує у ванні з піною, та поділилася глибокими роздумами про те, що за зовнішньою впевненістю часто ховається внутрішня ніжність.

"Ми всі тримаємося на межі розсипання. За доглянутістю, за зовнішньою міцністю ховаються оголені почуття та вразливість, і я не боюся носити їх в собі", — написала Єфросиніна.

Телеведуча наголосила, що крихкість — не слабкість, а навпаки — джерело людяності та сили: "Крихкість всередині не дає нам втратити здатність відчувати, творити і допомагати, навіть коли сили майже вичерпані. Міцність зовні — це лише захист для того, що всередині ледве тримається, але продовжує горіти".

Маша Єфросиніна / © instagram.com/mashaefrosinina

Маша Єфросиніна / © instagram.com/mashaefrosinina

Публікація зібрала хвилю підтримки від фанів. Шанувальники ведучої подякували їй за щирість і відвертість:

Той випадок коли гармонійно поєднуються внутрішня краса із зовнішньою! Ви прекрасні!

Які важливі слова…

Дуже об’єктивно сказано!

