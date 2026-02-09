- Дата публікації
Повністю голий MELOVIN засвітився на пікантних кадрах у душі після заяви про завершення кар’єри
Артист продовжує інтригувати фанів загадковими публікаціями.
Український співак MELOVIN, який нещодавно заявив про намір завершити музичну кар’єру, несподівано зник із публічного простору та добряче стривожив фанів.
Артист тривалий час не з’являвся на світських подіях, а згодом і зовсім видалив усі дописи зі своєї сторінки в Instagram. Ще більшої інтриги додали сториз із загадковим зворотним відліком. Коли таймер дійшов кінця, співак нарешті вийшов на зв’язок — анонсував останні концерти у межах туру українськими містами.
Втім, справжній вибух реакцій спричинили несподівані кадри, якими MELOVIN поділився згодом. Артист опублікував провокативне відео з душу, де з’явився повністю оголеним. На кадрах MELOVIN виходить із душової кабіни та дивиться на себе в дзеркало, де простір навколо осяює червоне світло.
У коментарях під дописом прихильники одразу почали гадати, чи не є це частиною нового творчого задуму або ж натяком на кардинальні зміни в житті артиста. Інші ж не стримували емоцій і реагували з гумором.
Мел, ми знаємо, що від тебе можна чекати все що завгодно, але побережи наші нерви, бо фантазія починає грати з нами
Хоч в когось є опалення, як я розумію. А насправді неочікувано було
О! Нічого собі! Нас чекає щось цікаве
Схоже, MELOVIN не поспішає з відповідями, залишаючи публіку із низкою запитань. Тим не менш, вдіомо, що до цього артист пережив чимало кардинальних змін і гучних обговорень. Зокрема, на початку 2026 року повідомив про завершення кар’єри 2027-му, а ще торік мобілізувався до Державної прикордонної служби й заручився з військовим Петром Злотею.