Повністю голий MELOVIN засвітився на пікантних кадрах у душі після заяви про завершення кар’єри

MELOVIN / © instagram.com/melovin_official

Реклама

Український співак MELOVIN, який нещодавно заявив про намір завершити музичну кар’єру, несподівано зник із публічного простору та добряче стривожив фанів.

Артист тривалий час не з’являвся на світських подіях, а згодом і зовсім видалив усі дописи зі своєї сторінки в Instagram. Ще більшої інтриги додали сториз із загадковим зворотним відліком. Коли таймер дійшов кінця, співак нарешті вийшов на зв’язок — анонсував останні концерти у межах туру українськими містами.

Втім, справжній вибух реакцій спричинили несподівані кадри, якими MELOVIN поділився згодом. Артист опублікував провокативне відео з душу, де з’явився повністю оголеним. На кадрах MELOVIN виходить із душової кабіни та дивиться на себе в дзеркало, де простір навколо осяює червоне світло.

Реклама

MELOVIN / © instagram.com/melovin_official

MELOVIN / © instagram.com/melovin_official

У коментарях під дописом прихильники одразу почали гадати, чи не є це частиною нового творчого задуму або ж натяком на кардинальні зміни в житті артиста. Інші ж не стримували емоцій і реагували з гумором.

Мел, ми знаємо, що від тебе можна чекати все що завгодно, але побережи наші нерви, бо фантазія починає грати з нами

Хоч в когось є опалення, як я розумію. А насправді неочікувано було

О! Нічого собі! Нас чекає щось цікаве

Схоже, MELOVIN не поспішає з відповідями, залишаючи публіку із низкою запитань. Тим не менш, вдіомо, що до цього артист пережив чимало кардинальних змін і гучних обговорень. Зокрема, на початку 2026 року повідомив про завершення кар’єри 2027-му, а ще торік мобілізувався до Державної прикордонної служби й заручився з військовим Петром Злотею.