Повністю оголений Віталій Козловський посвітив сталевим пресом у новому кліпі
Також виконавець потішив фанів приємною новинкою. Артист перевипустив свій старий хіт.
Український співак Віталій Козловський подарував друге життя одній із своїх найвідоміших пісень "Знаєш".
Вперше вона прозвучала ще 2007 року на вірші Івана Франка й музику Олександра Яшина, а кліп на неї вийшов 2008-го. Тепер артист перевипустив трек у новому звучанні та представив інтимний відеоряд, який перегукується з оригінальною версією. За словами Віталія Козловського, пісня «Знаєш» залишається для нього особливою навіть майже через два десятиліття.
"Свого часу це була пісня, в яку я закохався і в яку вклав частину своєї душі. Минуло багато років, і нічого не змінилося. Я досі закоханий: у цю пісню, у життя. Мені здавалося, що ця історія вже завершена. Я вклав у неї стільки любові й почуттів, що й подумати не міг, що настане час для рестарту. У цій пісні закладений код ностальгії, відтінки й музичні вібрації, які повертають у час, коли все життя було попереду", - говорить артист.
Минуло майже 20 років, а "Знаєш" і далі звучить упізнавано, проте тепер її сенси відчуваються інакше. Аранжування залишилося незмінним, але голос артиста набув нової глибини й зрілості, завдяки чому трек зазвучав по-іншому. Кліп на пісню зняв режисер Антон Пожидаєв. Це інтимне відео, у якому глядач може зазирнути в особисте життя Віталія Козловського. До речі, на деяких кадрах виконавець постає повністю оголеним та демонструє свій сталевий прес.
"У першому кліпі був хлопець, який страждав від кохання, шукав його, боровся. У новій версії я вже інший. Моє життя стабільне, мої почуття дорослі. Ми навіть залишили кілька сцен як відсилки до попереднього відео, але прожиті вони вже по-іншому: легше, простіше, як воно і буває в реальному житті", — розповів співак.
