Повністю оголений Віталій Козловський посвітив сталевим пресом у новому кліпі

Український співак Віталій Козловський подарував друге життя одній із своїх найвідоміших пісень "Знаєш".

Вперше вона прозвучала ще 2007 року на вірші Івана Франка й музику Олександра Яшина, а кліп на неї вийшов 2008-го. Тепер артист перевипустив трек у новому звучанні та представив інтимний відеоряд, який перегукується з оригінальною версією. За словами Віталія Козловського, пісня «Знаєш» залишається для нього особливою навіть майже через два десятиліття.

"Свого часу це була пісня, в яку я закохався і в яку вклав частину своєї душі. Минуло багато років, і нічого не змінилося. Я досі закоханий: у цю пісню, у життя. Мені здавалося, що ця історія вже завершена. Я вклав у неї стільки любові й почуттів, що й подумати не міг, що настане час для рестарту. У цій пісні закладений код ностальгії, відтінки й музичні вібрації, які повертають у час, коли все життя було попереду", - говорить артист.

Минуло майже 20 років, а "Знаєш" і далі звучить упізнавано, проте тепер її сенси відчуваються інакше. Аранжування залишилося незмінним, але голос артиста набув нової глибини й зрілості, завдяки чому трек зазвучав по-іншому. Кліп на пісню зняв режисер Антон Пожидаєв. Це інтимне відео, у якому глядач може зазирнути в особисте життя Віталія Козловського. До речі, на деяких кадрах виконавець постає повністю оголеним та демонструє свій сталевий прес.

"У першому кліпі був хлопець, який страждав від кохання, шукав його, боровся. У новій версії я вже інший. Моє життя стабільне, мої почуття дорослі. Ми навіть залишили кілька сцен як відсилки до попереднього відео, але прожиті вони вже по-іншому: легше, простіше, як воно і буває в реальному житті", — розповів співак.

