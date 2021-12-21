Повністю голий Фагот похвалився м'язами на тлі Карпат: "Збоченець"

Музикант показав, як релаксував у сауні.

Учасник гурту "Танок на майдані Конго" Олег "Фагот" Михайлюта поділився доволі відвертим контентом зі своїми прихильниками.

У фотоблогу артист, який цього року взяв участь у шоу "Танці з зірками", розмістив світлину, на якій постав повністю голий у сауні з панорамними вікнами з розкішним видом на Карпати. Виконавець повернувся обличчям до камери, хизуючись м’язистим тілом. А свої принади музикант прикрив смайликом.

Фагот / instagram.com/fahot

"Карпатські медитації vol.2", - повідомив Фагот.

До слова, у січні знаменитість робив схоже фото, але з іншого ракурсу.

Фоловери сторінки Олега, зокрема, його колеги, взялися коментувати кадр. Так, однією з перших залишила повідомлення телеведуча Соломія Вітвіцька: "Ну просто Аполлон".

Не стримався і шоумен та боксер В’ячеслав Узелков: "Карпатські мастурбації, збоченець. Добре, хоч у мене немає такої шевелюри".

Дуже красивий

Лев

Красунчик наш

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