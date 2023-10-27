Повністю оголена Брітні Спірс показала фанам сідниці на пляжі

Судячи з тіні, яка присутня на знімку, Брітні знімав чоловік.
Американська співачка Брітні Спірс вкотре довела, що їй начхати на те, що про неї думає суспільство.
Артистка, звільнившись від 13-річного опікунства свого батька, схоже, зараз живе своє найкраще життя і робить те, що хоче. Зокрема, зірка продовжує ділитися своїми пікантними фото в Instagram. Днями 41-річна Брітні розмістила кадр, де постала повністю оголеною. Знаменитість продемонструвала фанам свої сідниці. Судячи з тіні, яка присутня на знімку, її фотографував чоловік.
Коментарі до світлини Спірс відключила, певно, щоб юзери не висловлювали своїх думок стосовно зовнішнього вигляду співачки.
До речі, днями DailyMail оприлюднив ще один фрагмент зі скандальних мемуарів Брітні "Жінка в мені". У ньому артистка жалілася, що батько, який називав її товстою і негарною, забороняв їй їсти те, що вона хоче. Батько посадив артистку на сувору дієту. Протягом двох років вона була змушена їсти лише курку та консервовані овочі, хоча мріяла про морозиво і бургер:
"Мені було страшно. Я буду чесною, я була страшенно нещасною. Протягом двох років я майже нічого не їла, окрім курки та консервованих овочів. Два роки – це великий термін, щоб не мати можливості їсти те, що хочеш, особливо коли твоє тіло, твоя робота та твоя душа заробляють гроші, на які всі живуть. Два роки я просила картоплю фрі та мені відмовляли. Це так принизливо", - поділилася Спірс.
За словами співачки, хоч вона два роки була обмежена в їжі, тим не менш, все одно набрала вагу: "Хоча я їла не так багато, через нього (батька – прим.ред.) я почувалася такою потворною, ніби я недостатньо гарна",– пояснила артистка.
Нагадаємо, раніше Брітні Спірс у своїх мемуарах відверто зізналася, що її ексбойфренд Джастін Тімберлейк змусив її зробити аборт.
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