Повністю оголена Брітні Спірс показала фанам сідниці на пляжі

Американська співачка Брітні Спірс вкотре довела, що їй начхати на те, що про неї думає суспільство.

Артистка, звільнившись від 13-річного опікунства свого батька, схоже, зараз живе своє найкраще життя і робить те, що хоче. Зокрема, зірка продовжує ділитися своїми пікантними фото в Instagram. Днями 41-річна Брітні розмістила кадр, де постала повністю оголеною. Знаменитість продемонструвала фанам свої сідниці. Судячи з тіні, яка присутня на знімку, її фотографував чоловік.

Коментарі до світлини Спірс відключила, певно, щоб юзери не висловлювали своїх думок стосовно зовнішнього вигляду співачки.

Брітні Спірс / Фото: instagram.com/britneyspears

До речі, днями DailyMail оприлюднив ще один фрагмент зі скандальних мемуарів Брітні "Жінка в мені". У ньому артистка жалілася, що батько, який називав її товстою і негарною, забороняв їй їсти те, що вона хоче. Батько посадив артистку на сувору дієту. Протягом двох років вона була змушена їсти лише курку та консервовані овочі, хоча мріяла про морозиво і бургер:

"Мені було страшно. Я буду чесною, я була страшенно нещасною. Протягом двох років я майже нічого не їла, окрім курки та консервованих овочів. Два роки – це великий термін, щоб не мати можливості їсти те, що хочеш, особливо коли твоє тіло, твоя робота та твоя душа заробляють гроші, на які всі живуть. Два роки я просила картоплю фрі та мені відмовляли. Це так принизливо", - поділилася Спірс.

За словами співачки, хоч вона два роки була обмежена в їжі, тим не менш, все одно набрала вагу: "Хоча я їла не так багато, через нього (батька – прим.ред.) я почувалася такою потворною, ніби я недостатньо гарна",– пояснила артистка.

Нагадаємо, раніше Брітні Спірс у своїх мемуарах відверто зізналася, що її ексбойфренд Джастін Тімберлейк змусив її зробити аборт.

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