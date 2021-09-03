Повністю оголена Даша Астаф'єва влаштувала відверту фотосесію

Зірка позувала перед камерою у ванній кімнаті.

Відома українська співачка та акторка Даша Астаф'єва, яка нещодавно влаштовувала ефектну фотосесію посеред озера, вирішила знову поділитися новими світлинами.

Даша Астаф’єва полюбляє демонструвати свої розкішні форми. Вона часто ними хизується на своїй сторінці в Instagram. Цього разу вона знову показала свою ідеальну фігуру.

Вона опублікувала світлину, на якій відверто позує перед камерою у ванній кімнаті. На плечі зірки красується халат. Однак, він взагалі не прикриває пікантні місця Даші, адже вона його практично зняла.

Фігура Даші Астаф'євой / instagram.com/da_astafieva

На фото видно підтягнуті сіднички виконавиці та пишний бюст, який вона приховала написом. Зірка поділилася, що в неї сьогодні чудовий настрій, та вона готова відповісти на питання шанувальників. Але фани зауважили, що ранок може зіпсувати керівництво.

"А навіщо ви прокидаєтеся з керівництво?" - жартома відповіла артистка.

Нагадаємо, Даша Астаф'єва має ідеальну фігуру та привабливу зовнішність. Але, виявляється, в неї раніше були комплекси. Нещодавно зірка зізналася, що страждала через свої веснянки.

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