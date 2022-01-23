Повністю оголена Даша Квіткова похизувалася схудлою фігурою після пологів

Блогерка відпочиває разом з чоловіком на Сейшелах.

Зіркове подружжя Микити Добриніна та Даші Квіткової після напружених трудових буднів вирушило в довгоочікувану відпустку.

Зокрема, закохані полетіла на Сейшельські острови. До слова, якщо на початку відпочинку їхній маленький син капризував, то наразі наразі парочка нарешті може приділити час собі.

Так, вони разом часто ходять купатися до Індійського океану. Зокрема, у своєму Instagram Даша показалася у доволі пікантному образі.

До слова, обраниця позувала біля готельного номера повністю оголеною. Блогерка лише прикрила своє оголене тіло рушником.

Даша Квіткова прикрила оголене тіло рушником / instagram.com/kvittkova

"Солоне тіло, хвилясте волосся та засмага", - підписала фото зірка Мережі.

Судячи з допису, знімок був зроблений тоді, коли Даша повернулася від океану.

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