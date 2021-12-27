Повністю оголена донька Вілліса і Мур з розгону гепнулася у сніговий кучугур

Повністю оголена донька Вілліса і Мур з розгону гепнулася у сніговий кучугур

Кожен божеволіє по-своєму.

Донька зіркового експодружжя Брюса Вілліса та Демі Мур Скаут вже давно відома своїми оригінальними витівками.

От і цього разу 30-річна модель та акторка вирізнилася цікавою поведінкою. На сторінці в Instagram Скаут запостила коротке відео, на якому з'явилася повністю оголеною.

У такому вигляді дівчина з розгону біжить і падає у сніговий кучугур. "У всьому винен Вім Гоф, це все його вплив", - підписала відео Вілліс.

Скаут мала на увазі голландця, відомого як "Крижана людина". Вім Гоф може переносити вкрай низькі температури, контролювати імунну та нервову системи організму.

Підписники сторінки Скаут під враженнями від побаченого залишили купу коментарів: "ти божевільна", "психотично і неймовірно", "оу, я впевнений, що у тебе перехопило подих, брр", "як би я хотів бути снігом".

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