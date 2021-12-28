Оголена Ешлі Грем на останніх місяцях вагітності позувала з намальованими двійнятами на животі

Оголена Ешлі Грем на останніх місяцях вагітності позувала з намальованими двійнятами на животі

Модель plus-size от-от знову стане мамою.

Американська plus-size модель Ешлі Грем от-от вдруге стане мамою.

На останніх місяцях вагітності зірка модельного бізнесу наважилася на відверту фотосесію. 34-річна знаменитість повністю оголилася і у такому вигляді постала в об'єктиві дуету фотографів Luigi & Iango.

На атмосферних чорно-білих кадрах Грем, яка вагітна двійнею, позує з вишуканим макіяжем. А на животі моделі намальовані двоє немовлят. Під час фотосету Ешлі прикривала оголене тіло прозорою накидкою, що додало зніманням ніжності.

Шанувальники лишилися у захваті від побаченого, про що сповістили майбутню маму у коментарях: "просто неймовірна", "захоплююся вами", "ви рзкішна".

Зазначимо, що Ешлі Грем та її чоловік Джастін Ервін разом вже 11 років. У подружжя є син Айзек, який з'явився на світ 18 січня 2020 року. Невдовзі у пари народиться двійня.

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