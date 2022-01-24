Повністю оголена Ілона Гвоздьова показалася у ванні з пінкою

Артистка розбурхала уяву шанувальників.

Українська хореографиня, переможниця "Танців з зірками-2018" Ілона Гвоздьова розбурхала уяву шанувальників.

Так, артистка поділилася у Instagram звабливими кадрами, на яких постає у атласній червоній льолі з мереживними чорними вставками.

instagram.com/ilonagvozdeva

instagram.com/ilonagvozdeva

Окрім того танцівниця поділилася й більш провокаційною світлиною, на які повністю оголеною зображена у ванні з пінкою: "Жодних думок. Просто гарно", - підписала фото Гвоздьова.

instagram.com/ilonagvozdeva

Своєю чергою, фанати засипали Ілону компліментами: "І створив же Бог таку гарну жінку", "ваша фігура – моя мрія. М'язи – вогонь", "не гарно, а дуже гарно", "дуже гармонійно і витончено! Ви талановита і відверта!".

Як відомо, зараз Ілона Гвоздьова перебуває у Грузії, де працювала хореографинею-постановницею на "Танцях з зірками". Затримала у країні артистка через те, що вдруге захворіла на коронавірус. Вперше танцівниця підхопила вірус у листопаді 2020 року.

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