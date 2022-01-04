Повністю оголена Ксенія Собчак показала всім свої сідниці

Зірка позувала у купелі.

Російська ведуча та журналістка Ксенія Собчак спантеличила шанувальників неочікуваним контентом.

Так, на сторінці в Instagram знаменитість вирішила показати фанам свої оголені принади. Ксенія запостила світлину, на якій зображена у купелі. Знаменитість позує повністю оголеною, а до камери стоїть спиною.

Відповідно, підписники сторінки Собчак змогли оцінити її сідниці: "31-го я до лазні не ходжу, зате 2-го – із задоволенням", - підписала фото ведуча.

Ксенія Собчак

Своєю чергою, шанувальники сприйняли таку відвертість Собчак на ура: "найкраще фото у цей святковий час", "Волочкова обурюється", "чудова фігура", "глінтвейн зі смаком Собчак. Цікаво, який він на смак?", "розкішна жінка".

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