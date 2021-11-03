Повністю оголена Леді Гага продемонструвала свої складочки на тілі у Vogue

Зірка знялася у новій провокаційній фотосесії.
Американська співачка Леді Гага стала окрасою одразу двох нових випусків глянцю Vogue – італійського та британського.
Артистка знялася у провокаційній фотосесії, під час якої приміряла незвичні вбрання. Так, обкладинку Vogue. Великобританія Леді Гага прикрасила у епатажній чорній обтислій сукні зі сріблястими об'ємними вставками. Образ доповнив кольоровий макіяж та колір волосся виконавиці морської хвилі.
Обкладинка італійської версії глянцю вийшла більш стриманішою. Там Леді Гага з ледь помітним макіяжем позує у ніжно-рожевому вбранні.
Цікаво, що під час знімань фігуриста зірка навіть наважилася роздягнутися. На чорно-білому знімку Леді Гага повністю оголеною лежить на підлозі, прикриваючи бюст руками.
Зазначимо, що зовсім скоро на широкі екрани вийде біографічна стрічка "Будинок Гуччі", у якому Леді Гага зіграла Патрицію Реджані, дружину Мауріціо Гуччі. Він був онуком засновника модного будинку Gucci. Після розлучення з Мауріціо Патриція замовила його вбивство, за що була засуджена до 29 років позбавлення волі. Лише п'ять років тому її випустили достроково за гарну поведінку.
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