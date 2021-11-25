Повністю оголена TAYANNA засвітила груди, позувавши біля скелі

Зірка спричинила фурор у Мережі.

Українська співачка TAYANNA має ідеальну фігуру та не соромиться це показувати.

Так, знаменитість нещодавно полетіла в довгоочікувану відпустку. Там зірка насолоджується теплими та сонячними днями. Артистка влаштовує різноманітні екскурсії, милується краєвидами та плаває у водоймищі.

Втім, виконавиця вирішила показати, наскільки вона смілива, та пішла купатися без пляжного вбрання. Ба більше, зірка навіть опублікувала відповідне фото у сторіз на своїй сторінці в Instagram.

Оголена TAYANNA / instagram.com/tayanna_reshetnyak

Так, артистка показала, настільки у неї ідеальна та витончена фігура. Зірка має пишні та апетитні форми. Тетяна позувала перед камерою таким чином, аби приховати свої пікантні місця. Втім, зірка таки засвітила свої гарні груди, хоча й закривала їх рукою. Зірка позувала біля скелі.

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