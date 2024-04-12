Поява Колі Сєрги і найсильнішого лікаря України: чим вразить новий випуск "Україна неймовірних людей"

У суботу, 13 квітня, на телеканалі ТЕТ відбудеться прем’єра нового випуску масштабного проєкту "Україна неймовірних людей".

Його запрошеним гостем стане старший лейтенант Збройних Сил України, музикант і телеведучий, що заснував "Культурний десант", Микола Сєрга. Разом з глядачами в залі він оцінить виступи восьми конкурсантів й обере переможця п'ятого півфіналу, який продовжить участь у проєкті й побореться за грошовий приз на здійснення своєї мрії.

Цієї суботи країну вражатиме вісімка учасників з унікальними талантами, які повинен побачити весь світ. Це менталіст Ілія Корман, що у складі "Культурного десанту" проводить терапевтичні сеанси для військових і цивільних, допомагає їм краще розуміти себе. Дев'ятирічний волонтер зі Львова Юрко Напора, що своїм співом зібрав майже 4 млн грн на потреби ЗСУ. Бандурист і заслужений артист України Тарас Столяр, котрий добровольцем став на захист Батьківщини й продовжив нести культурні місії за кордоном.

Шоу "Україна неймовірних людей"

Шоу "Україна неймовірних людей"

У п'ятому випуску проєкту “Україна неймовірних людей” одеситка Карина Стащищак виступить у парі з Максом Леоновим і своїм незламним прикладом доведе, що протезування не може стати на заваді великій мрії. Балет Liumanov Show станцює на ходулях, гурт Barabanda торкнеться сердець авторським треком, колектив SoulDance захопить жанром танцювальної геометрії, а найсильніший лікар України Олег Скавиш спробує зубами зсунути з місця справжній автомобіль.

Шоу "Україна неймовірних людей"

Шоу "Україна неймовірних людей"

"Такі таланти підтримують нас. Це потрібно і на фронті, і всередині країни, і за кордоном як культурна дипломатія. Зараз це навіть більш важливо, ніж у мирні часи", – прокоментував запрошений гість Микола Сєрга.

Дивіться новий випуск шоу "Україна неймовірних людей" 13 квітня о 19:00 і закохуйтеся в таланти, які надихають, разом з ТЕТ.

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