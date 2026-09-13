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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
367
Час на прочитання
2 хв

"Поїхали в шортах": зірка "Спіймати Кайдаша" розкрив правду про майно в Донецьку й розрив зв’язків

Актор чесно зізнався, чому не сумує за життям у Донецьку.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
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Віктор Жданов

Віктор Жданов

Зірка «Спіймати Кайдаша» Віктор Жданов розповів, що нині відбувається з його квартирою в Донецьку та чи підтримує зв’язок із людьми, які залишилися в окупованому місті.

Актор покинув Донецьк ще 2014 року після початку російської окупації. Відтоді він живе в Києві й не планує повертатися до міста. За словами артиста, після переїзду він поступово втратив зв’язок із колишнім оточенням.

«Ні з ким звідти не спілкуюся. Так вийшло — розійшлися, якось розсипалося все. Ті, хто вважав за потрібне виїхати, виїхали», — розповів актор в інтерв’ю oboz.ua.

Жданов зізнався, що не сумує за Донецьком, хоча йому боляче спостерігати за тим, що відбувається в місті через російську окупацію. Своїм місцем сили він називає Херсонщину, де народився і виріс та багато років працював у театрі.

Віктор Жданов / © facebook.com/viktor.zdanov.86486

Віктор Жданов / © facebook.com/viktor.zdanov.86486

«Я не сумую за Донецьком. Просто боляче дивитися на те, що там відбувається. Він не встиг стати для мене рідним. Хоча у плані творчості — там було все, багато чого зробили, пережили. Але от почуватися так, як почуваюся, наприклад, тут, у Києві, — такого відчуття в мене там не було. Відчуття свободи», — поділився артист.

Водночас про власне майно у Донецьку Жданов говорить з деякою байдужістю. Каже, що не прив’язаний до матеріальних речей, зокрема й до квартири, яка там залишилася.

«Наша квартира? Ну і що? Не тягне мене туди. Я взагалі не прив’язуюся до речей. Ну що, буду за курточкою якоюсь сумувати? Я вже виріс із неї», — з усмішкою зазначив актор.

Він також пригадав, як залишав Донецьк 2014 року: «Коли ми звідти їхали, то майже нічого й не взяли. Поїхали в шортах — от і все».

Нагадаємо, нещодавно база «Миротворець» взялася за Потапа — репер опинився там після викриття своїх схем виїзду з України під час війни.

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