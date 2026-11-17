Арнольд Шварценеггер із позашлюбним сином / © instagram.com/projoe2

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Позашлюбний син американського актора Арнольда Шварценеггера — Джозеф Баена — на рідкісному фото показав, який зараз вигляд має його мама Мілдред Патриція Баена.

Контентом із рідною людиною він поділився у своєму Instagram. Зокрема, Джозеф Баена зізнався, що мама завітала до нього на вечерю. Тож, юнак хотів здивувати рідну людину та приготував для неї особливу страву. Тож, Джозеф спік картоплю та посмажив стейк. А щоб страва була смачнішою, він ще й підготував вершково-грибний соус. Схоже, Джозеф Баена має хист не лише до бодибілдингу, а й до й кулінарії, оскільки мама оцінила його вміння та зазначила, що це неабияк смачно.

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«Мама прийшла на вечерю, тож треба було приготувати щось особливе. Не хотілося витрачати надто багато часу, тому я вирішив, що стейк із картоплею — саме те, що треба. Щоб зробити страву вишуканішою, я додав чудовий грибний соус, який ідеально доповнив усе інше. Якщо трохи потренуватися, цю страву дуже легко приготувати», — поділився Джозеф.

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Мама позашлюбного сина Арнольда Шварценеггера / © instagram.com/joebaena

Зазначимо, Мілдред Патриція Баена свого часу працювала хатньою робітницею в Арнольда Шварценеггера. Виявилося, що вона була коханкою актора. Ба більше, жінка завагітніла від артиста та народила сина Джозефа. До речі, і Мілдред, і дружина Шварценеггера одночасно чекали від нього на дитину.

Ця інформація ретельно приховувалась від публіки. Лише 2011 року, коли Джозефу було 13, про це всі дізналися. Дружина Арнольда Шварценеггера — Марія Шрайвер — після викриття зради актора розлучилась з ним.

Нагадаємо, нещодавно українська ведуча Ольга Фреймут на рідкісному фото показалась з мамою. Знаменитість розсекретила, як у Львові проводила час із рідною людиною.

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