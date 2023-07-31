Позашлюбний син Арнольда Шварценеггера приголомшив сталевими м'язами і схожістю з батьком

Син відомого актора Арнольда Шварценеггера 25-річний Джозеф Баена не відстає від свого зіркового батька.

Актор-початківець старанно працює у спортзалі та може похизуватися фізичною формою не гріше, ніж була у "Термінатора". На своїй сторінці в Instagram Джозеф поділився новими кадрами з тренування, на яких продемонстрував свої сталеві м'язи.

Джозеф Баена / Фото: instagram.com/joebaena

"Gym Bro Перекладач: Це занадто легко = Це дуже важко! Легка вага! = Дуже важка. Всі ви! = Це все я", - додав підпис Баена.

У коментарях користувачі Мережі відмітили, як Джозеф схожий на свого зіркового батька. Дехто навіть запропонував перезняти відомі бойовики про Термінатора з новим "Арні".

Копія батька!

Твій батько має пишатися!

Шварценеггер-молодший має чудову генетику!

Який батько, такий син!

Одразу видно, що Шварценеггер!

Джозеф Баена / Фото: instagram.com/joebaena

Нагадаємо, що Джозеф син Арнольд від роману з покоївкою Мілдред, яка протягом 20 років працювала в його домі. Про те, що у зірки Голлівуду є син стало відомо лише 2011 року, коли хлопець вже був підлітком.

Читайте також: