Позашлюбний син Арнольда Шварценеггера приголомшив сталевими м'язами і схожістю з батьком

Актор показався на тренуванні.
Син відомого актора Арнольда Шварценеггера 25-річний Джозеф Баена не відстає від свого зіркового батька.
Актор-початківець старанно працює у спортзалі та може похизуватися фізичною формою не гріше, ніж була у "Термінатора". На своїй сторінці в Instagram Джозеф поділився новими кадрами з тренування, на яких продемонстрував свої сталеві м'язи.
"Gym Bro Перекладач: Це занадто легко = Це дуже важко! Легка вага! = Дуже важка. Всі ви! = Це все я", - додав підпис Баена.
У коментарях користувачі Мережі відмітили, як Джозеф схожий на свого зіркового батька. Дехто навіть запропонував перезняти відомі бойовики про Термінатора з новим "Арні".
- Копія батька!
- Твій батько має пишатися!
- Шварценеггер-молодший має чудову генетику!
- Який батько, такий син!
- Одразу видно, що Шварценеггер!
Нагадаємо, що Джозеф син Арнольд від роману з покоївкою Мілдред, яка протягом 20 років працювала в його домі. Про те, що у зірки Голлівуду є син стало відомо лише 2011 року, коли хлопець вже був підлітком.
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