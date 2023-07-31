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Позашлюбний син Арнольда Шварценеггера приголомшив сталевими м'язами і схожістю з батьком

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
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Позашлюбний син Арнольда Шварценеггера приголомшив сталевими м'язами і схожістю з батьком

Джозеф Баена / Фото: instagram.com/joebaena

Актор показався на тренуванні.

Син відомого актора Арнольда Шварценеггера 25-річний Джозеф Баена не відстає від свого зіркового батька.

Актор-початківець старанно працює у спортзалі та може похизуватися фізичною формою не гріше, ніж була у "Термінатора". На своїй сторінці в Instagram Джозеф поділився новими кадрами з тренування, на яких продемонстрував свої сталеві м'язи. 

Джозеф Баена / © instagram.com/joebaena
Джозеф Баена / Фото: instagram.com/joebaena

"Gym Bro Перекладач: Це занадто легко = Це дуже важко! Легка вага! = Дуже важка. Всі ви! = Це все я", - додав підпис Баена.

У коментарях користувачі Мережі відмітили, як Джозеф схожий на свого зіркового батька. Дехто навіть запропонував перезняти відомі бойовики про Термінатора з новим "Арні".

  • Копія батька!
  • Твій батько має пишатися!
  • Шварценеггер-молодший має чудову генетику!
  • Який батько, такий син!
  • Одразу видно, що Шварценеггер!
Джозеф Баена / © instagram.com/joebaena
Джозеф Баена / Фото: instagram.com/joebaena

Нагадаємо, що Джозеф син Арнольд від роману з покоївкою Мілдред, яка протягом 20 років працювала в його домі. Про те, що у зірки Голлівуду є син стало відомо лише 2011 року, коли хлопець вже був підлітком.

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Дата публікації
Перегляди
2804
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