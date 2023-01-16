Позашлюбний син Шварценеггера похизувався міцною статурою під час тренування у спортзалі

Хлопець став дуже схожим на свого батька.

Позашлюбний син голлівудського актора Арнольда Шварценеггера 25-річний Джозеф Баена показав, як тримає себе у формі.

Актор-початківець з роками стає все більше схожим на свого зіркового батька. Так, Джозеф також великий прихильник спорту та бодібілдінгу.

Відео одного зі своїх тренувань син зірки поділився на своїй сторінці в Instagram. Джозеф вирішив зробити ролик кумедним, тому додав до нього аудіосупровід - суворий голос, який мотивує тренуватися ще краще.

"У кого ще є цей голос у голові, коли вони тренуються?", - пожартував актор.

У коментарях шанувальники Джозефа підтримали його, а дехто написав, що кожне тренування їх мотивує суворий голос Арнольда у голові.

Нагадаємо, не так давно Арнольд Шварценеггер засвітився у кліпі українського гурту Kalush Orchestra та заговорив українською.

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