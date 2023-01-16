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Позашлюбний син Шварценеггера похизувався міцною статурою під час тренування у спортзалі

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
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Позашлюбний син Шварценеггера похизувався міцною статурою під час тренування у спортзалі

Джозеф Баена / Фото: instagram.com/joebaena

Хлопець став дуже схожим на свого батька.

Позашлюбний син голлівудського актора Арнольда Шварценеггера 25-річний Джозеф Баена показав, як тримає себе у формі. 

Актор-початківець з роками стає все більше схожим на свого зіркового батька. Так, Джозеф також великий прихильник спорту та бодібілдінгу.

Відео одного зі своїх тренувань син зірки поділився на своїй сторінці в Instagram. Джозеф вирішив зробити ролик кумедним, тому додав до нього аудіосупровід - суворий голос, який мотивує тренуватися ще краще.

"У кого ще є цей голос у голові, коли вони тренуються?", - пожартував актор. 

У коментарях шанувальники Джозефа підтримали його, а дехто написав, що кожне тренування їх мотивує суворий голос Арнольда у голові.

Нагадаємо, не так давно Арнольд Шварценеггер засвітився у кліпі українського гурту Kalush Orchestra та заговорив українською.

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Дата публікації
Перегляди
558
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