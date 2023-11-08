Позашлюбний син Шварценеггера топлес посвітив сталевими м'язами і здивував схожістю з батьком

Позашлюбний син американського актора Арнольда Шварценеггера - Джозеф Баен – похизувався своїм мускулистим тілом.

У своєму Instagram 26-річний хлопець опублікував кадри, на яких постав топлес. Джозеф позував перед дзеркалом та демонстрував своє спортивне та накачане тіло. У юнака сталеві м'язи та рельєфні біцепси.

Позашлюбний син Арнольда Шварценеггера / Фото: instagram.com/joebaena

Джозеф поділився, що на досягнутому він не зупиняється. За його словами, він щодня тренується, аби досягти ще кращого результату.

Позашлюбний син Арнольда Шварценеггера / Фото: instagram.com/joebaena

"Щодня змагаюся сам із собою, щоб бути кращим!" – поділився хлопець.

Позашлюбний син Арнольда Шварценеггера / Фото: instagram.com/joebaena

Користувачі Мережі були здивовані, настільки Джозеф схожий на свого зіркового батька Арнольда Шварценеггера. Вони зазначили, що в хлопця хороші гени, окрім того, фани порадили Баену зніматися у фільмах.

Продовжуйте так і далі! Почніть зніматися у бойовиках, як ваш тато!

Як же ж схожий на свого батька!

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Зазначимо, Джозеф Баен – позашлюбний син Арнольда Шварценеггера, який з'явився на світ внаслідок роману Арні з покоївкою Мілдред. Тривалий час актор тримав це в таємниці. Лише 2011 року стало відомо, що в Шварценеггера є позашлюбний син.

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