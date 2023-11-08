Позашлюбний син Шварценеггера топлес посвітив сталевими м'язами і здивував схожістю з батьком

26-річний хлопець пішов стопами знаменитого батька.
Позашлюбний син американського актора Арнольда Шварценеггера - Джозеф Баен – похизувався своїм мускулистим тілом.
У своєму Instagram 26-річний хлопець опублікував кадри, на яких постав топлес. Джозеф позував перед дзеркалом та демонстрував своє спортивне та накачане тіло. У юнака сталеві м'язи та рельєфні біцепси.
Джозеф поділився, що на досягнутому він не зупиняється. За його словами, він щодня тренується, аби досягти ще кращого результату.
"Щодня змагаюся сам із собою, щоб бути кращим!" – поділився хлопець.
Користувачі Мережі були здивовані, настільки Джозеф схожий на свого зіркового батька Арнольда Шварценеггера. Вони зазначили, що в хлопця хороші гени, окрім того, фани порадили Баену зніматися у фільмах.
- Продовжуйте так і далі! Почніть зніматися у бойовиках, як ваш тато!
- Як же ж схожий на свого батька!
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Зазначимо, Джозеф Баен – позашлюбний син Арнольда Шварценеггера, який з'явився на світ внаслідок роману Арні з покоївкою Мілдред. Тривалий час актор тримав це в таємниці. Лише 2011 року стало відомо, що в Шварценеггера є позашлюбний син.
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