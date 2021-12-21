Позашлюбний син Шварценеггера відмовився від прізвища батька та пояснив чому

Позашлюбний син Шварценеггера відмовився від прізвища батька та пояснив чому

Хлопець намагається побудувати акторську кар'єру.

Позашлюбний син зірки Голлівуду та колишнього губернатора Каліфорнії Арнольда Шварценеггера вирішив відмовитися від прізвища знаменитого батька.

Як пояснив Джозеф, він намагається побудувати акторську кар'єру та займається бодибілдингом. Втім, хлопець планує досягнути успіху самостійно, без допомоги відомого батька.

"Наразі це не мій пріоритет, тому я просто зосереджений на тому, щоб розвиватися і будувати свою кар'єру в акторській майстерності та спорті», - пояснив хлопець, пише EOnline.

Арнольд Шварценеггер з позашлюбним сином / instagram.com/projoe2

До слова, Джозеф не хоче бути залежним від власного батька. Втім, хлопець зізнається, що зірковий тато неабияк вплинув на його життя. Так, завдяки Арнольду Джозеф займається акторством та спортом.

Зазначимо, про 24-річного позашлюбного сина Шварценеггера стало відомо лише 10 років тому. Актор мав стосунки з хатньою робітницею Мілдред, яка й народила йому сина.

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