Позитив через брак заробітку відмовився від квартири у Києві

Український виконавець Олексій Завгородній, він же Позитив, відмовився від квартири у Києві.

До слова, раніше артист орендував житло.

Утім, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, в артистів практично немає заробітку. Й Позитив - не виняток. Тож співаку довелося відмовитися від орендованої квартири у Києві.

"Я відмовився від квартири, яку я винаймав, бо матеріально дуже складно. Історія моя дуже змінилась зараз, зараз артисти у складному становищі, усі артисти. Адже я б не сказав, що роялті такі, як гроші з концертів, корпоративів. Все ж таки на першому плані у всіх артистів - корпоративи. Але я думаю, що ми це можемо пережити", - розповів виконавець в інтерв'ю "МУЗВАР".

Позитив / Фото: instagram.com/positiff

До слова, Олексій переїхав жити до студії звукозапису. Як зізнався артист, йому так навіть зручніше. Там він може спокійно створювати нові пісні. А до Позитива муза найчастіше приходить саме вночі. Тому через комендантську годину на роботі жити навіть зручніше.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що виконавці Michelle Andrade та Позитив, які були у продюсерському центрі MOЗGI Entertainment, більше не є артистами цього центру.

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