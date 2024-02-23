Позитив чесно зізнався, чи шкодує про розлучення з колишньою та чи спілкується з нею зараз

Український співак Олексій Завгородній, він же Позитив, після розлучення з дружиною, дизайнеркою Анною Андрійчук, зізнався, чи спілкуються вони зараз.

Так, за словами зірки, їм вдалося зберегти дружні стосунки. Тому навіть після тривалого часу після розлучення вони з ексобраницею та її батьками досі листуються. Позитив також додав, що ні про що не шкодує у попередньому шлюбі:

"Я свою колишню дружину дуже поважаю і люблю як людину. Навіть, наприклад, досі вітаю з днем народження її маму, батька і її теж... Неважливо куди все повернуло. Я не шкодую. Я точно знаю, що зробив максимально все. І навіть зараз ми можемо з нею листуватися. Я все одно переживаю. Не як чоловік, чи щось до неї залишилося, а просто тому, що ти колись був відповідальний за цю людину", - поділився артист на подкасті "Юр нот елоун".

Позитив та Анна Андрійчук / Фото: instagram.com/annchuk

Зазначимо, що Олексій та Анна були разом протягом 15 років, а в офіційному шлюбі – вісім років. 2021 року пара оголосила про своє розлучення.

Нагадаємо, що Позитив вже понад рік перебуває у нових стосунках, але ім'я обраниці розсекречувати не стає. А ось його ексдружина Анна Андрійчук нещодавно заінтригувала новиною про те, що вдруге вийшла заміж і показала фото у весільній сукні.

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